正義蒙塵 不只促轉會

2018年09月15日 04:10 中國時報 黃丙喜

「正義是強者的利益」，希臘先哲柏拉圖2400多年前講的這句話居然在今日蔡政府身上活靈活現，促轉會前副主委張天欽的東廠行徑就是其中一例。這豈不是台灣民主政治的恥辱和悲哀？

正義之難在於它本來就不是一刀切的非黑即白，而且有權執行的強者應該要胸懷仁愛之心。民進黨一向把國民黨黨產和白色恐怖視為選舉的提款機，蔡政府上台至今食髓知味，更搞出了一連串的轉型正義組織，從黨產會到促轉會，好像自己才是正義的化身，其實行事充滿著違憲違法的亂權亂政。

正義的精義是真相及和解。和解是用寬諒的心，而非仇恨報復的心態，一起走出民族的傷痛。二二八事件至今仍和解不了，正是因為處理過程存在太多的政治清算，太少公理道義的衡量。

根據古今中外倫理的通則，正義的意涵至少應該包括公平、公正、利益、自由、民主及和平等六大要素。蔡政府的正義卻藉著「轉型」的美麗辭彙，包藏自己利益的貪婪行徑，光天化日將司法和行政變成整肅異已的工具。

針對許多非民進黨提出的公共政策，蔡政府善用雙重標準來刁難，從最近「以核養綠」公投提案送件，讓大眾看見失衡的正義不只存在黨產會和促轉會，連最該講求獨立的中選會也淪落為政治工具。

蔡政府中「張天欽們」的東廠行徑已引起一些民進黨創黨元老「黨魂何在」的反思，也對蔡總統複製威權體制，打著正義反自由和民主的作為開始有所反省。正義的可貴在於它不是簡單的算術題，而是仁愛和民主加持的複雜方程式。奉勸當權者別再讓正義蒙塵、讓台灣蒙羞了！（作者為國家公益發展協進會理事長）

(中國時報)