九命人漫畫穿越30年

2018年09月15日 04:10 中國時報 許文貞 ／專訪 ／專訪

時隔30年，阿推（右）的漫畫《九命人》在常勝（左）等4位漫畫家筆下重啟連載，展開4人4色的新故事。（鄧博仁攝）

日漫《灌籃高手》近日經典重出，台灣也有一部30多年前連載、五月天阿信熱愛的漫畫《九命人》最近又重啟創作，由金漫獎漫畫家常勝等4位漫畫家詮釋原作阿推筆下的科幻異想世界。常勝表示，「我們只訂了一個題目：有一個人，他有9條命。沒想到有人畫了整個村子的人都有9條命，有的主角頭上出現生命記號，還有的畫風一轉，變成恐怖故事，十分驚喜。」

畫風多樣 故事不設限

阿推表示，當時他在《歡樂漫畫》當編輯，一邊負責鄭問等漫畫家的作品，一邊也開始連載自己的科幻漫畫，「當時武俠漫畫盛行，科幻漫畫較少，算是很另類的實驗。我的創作靈感來自當兵時看到的一棵樹，當時覺得樹好像被禁錮在那裡不能動一樣，就成為後來主角轉世的一段故事。」

《九命人》於1985年連載，描述人類主角蒙九戈被天神選來做實驗，擁有9條命，但每次轉生不一定是人形，一度被變成狗、機器人、樹，還曾被砍來做成桌子。蒙九戈後來為了逃離天神掌控，意外跑到地獄，身上同時具有人、神和魔鬼的特質。故事情節另類、跳躍，阿信曾描述，阿推的漫畫是學生時期班上傳閱的焦點。

驚喜不斷 創作能量強

常勝表示，他高中時就看過《九命人》，3年前向阿推提議，想找其他漫畫家一起以原作為概念畫衍生作品，發展新故事，一位漫畫家畫9回，從今年9月9日起連載9個月。參與的漫畫家還有金漫獎得主致怡、星期一回收日和薪鹽，風格各異，「找這幾位漫畫家有其原因：他們都是在創作上能帶來不同驚喜、可能性很大的創作者，所以故事方向也沒有任何限制，希望能給大家最大的空間去發揮。」

阿推表示，80年代時他也曾經找其他漫畫家提議類似的計畫，但最後因為忙於各自的創作無法實現，「就像美漫裡《蝙蝠俠》、《超人》，歐洲漫畫《丁丁歷險記》，都曾經有不同的漫畫家畫過，有古典的故事，也有未來的科幻故事，衍生出不同的風格。例如我畫的牛頭馬面，到常勝筆下變成帶著卡通頭套和牛骨。故事走少女漫畫奇幻風的致怡，畫面細節卻埋了不少原作中出現的小彩蛋。」

(中國時報)