刁艷華從一扇窗 看見全世界

2018年09月15日 04:10 中國時報 李宜秦 ／新北報導 ／新北報導

新北市長朱立倫（右）、國民黨基隆市長參選人謝立功（左）、周大觀文教基金會創辦人周進華（左二）頒發獎狀給大陸肌萎作家刁艷華（右二）。（季志翔攝）

周大觀文教基金會第21屆「全球熱愛生命運動」開幕典禮昨日在新店崇光女子中學舉辦，由大陸肌肉萎縮作家刁艷華擔任兩岸和平大使，邀請到新北市長朱立倫、陸委會主委陳明通共襄盛舉，朱立倫說「跨越國界的愛值得世人敬佩、學習」，期許在場學生都能向其效法，勇敢克服生命所遇困難。

來自大陸東北鴨綠江附近小城的肌萎作家刁艷華，自小只能透過一扇小小的窗戶看世界，此次是她首次出國，她激動的說：「能跨越這麼遠的路途實在不容易！」並激勵在場學生「讓陽光照耀到心裡，讓燦爛綻放在臉上」，心中要存有美好，即使暫時看不到前景，未來終會雨過天晴。

刁艷華擔任今年的兩岸和平大使，由朱立倫為她頒發獎章，朱立倫表示，在場每一位生命鬥士的故事都十分令人動容，直說「跨越國界的愛不會受政治因素干擾」，也感謝鬥士們如此努力發光發熱、照亮人類。

周大觀基金會創辦人周進華表示，今年由於兩岸關係緊張，導致刁艷華的入台證遲遲辦不下來，他說「希望能用愛感化政治人物，透過刁艷華的故事，促進兩岸、甚至全球的愛的交流」。

烏克蘭輪椅模特兒亞歷珊卓．庫塔斯（Alexandra Kutas）鼓勵在場學生，「對生命保持希望，對世界抱持好奇心，持續嘗試、持續收穫」；西班牙截癱國會議員巴紐（Francisco Vano Ferre ）則說，與這些持續和生命奮鬥的勇士們共同得獎，他感到十分驕傲，「沒有人值得一切，但一切都是值得的」，他說希望大家能以平常心對待身障者，今年每位得主都是值得學習的範例。

印度孤兒之母辛杜泰．薩普卡爾（Sindhutai Sapkal）表示，她最初在乞討時只是一個默默無聞的人，然而每每在她得到食物時，她都會先分享給身邊更需要的人，她告訴學生「希望你們在做決定的時候不要只想到自己，唯有無私才能得到更多好友與夥伴，你才能更加茁壯」。

(中國時報)