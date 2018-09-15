山竹發海警 東豪雨西高溫

2018年09月15日 04:10 中國時報 廖德修 ／台北報導 ／台北報導

氣象局昨（14）日上午發布第22號強颱山竹的海上警報，警戒區域為台灣東南部海面，巴士海峽及東沙島海面。暴風圈今掃過台灣南部外海，是最接近本島的時候，東半部及恆春半島將出現豪雨、甚至大豪雨。西半部（含金門）反而會有焚風，將出現35℃、甚至37℃高溫。氣象局預估今晚即可解除海警，但花東、恆春半島明日仍會有大雨。

氣象局第一組防災科科長謝明昌昨表示，山竹颱風近中心最大風速每秒58公尺，相當於17級風，瞬間最大風速每秒73公尺（17級風以上）。7級風暴風半徑320公里、10級風暴風半徑120公里，是今年西太平洋威力最強的颱風。

謝明昌說，山竹颱風中心今天清晨登陸呂宋島北部，因移動速度快，上午就會進入南海，下午暴風圈逐漸脫離台灣近海。山竹行經路線偏南，對台灣影響主要在海上，東部、南部海域將出現長浪，浪高可達8至10公尺，船隻務必留意。陸地沿岸也要注意強陣風，將出現9至11級陣風，大台北地區亦有8級風。

天氣風險公司表示，昨晚至周日上午是山竹颱風影響較明顯的時段，台灣本島強風大雨區域：基隆、東部、恆春半島。強風陣雨區域：新北、台北、桃園、新竹、高雄。影響小但要留意焚風及空品不佳地區：苗栗以南至台南。

氣象專家吳德榮也說，山竹強颱影響期間，東部、南部海面將出現巨浪，船隻能避就避。雨量方面，15日東半部最大降雨量約360毫米左右，屬於大豪雨等級。周日降雨則隨風向轉變略往南調整，花東、屏東山區最大值約330毫米，接近豪雨等級上限。

此外，由於氣流過山沉降，擴散狀況不理想；環保署網站顯示，今日中部空氣品質不佳，達到紅色警示，臭氧、PM2.5平均值都偏高；中部、雲嘉南則為橘色提醒。

(中國時報)