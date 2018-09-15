男性穿裙子 學者相挺

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中國時報
／台北報導

《穿裙子的男孩》一書被國小學生家長以鼓勵孩子變裝之嫌要求從圖書館下架，話題在設計、藝術圈持續延燒，作為美學教育者，建築師、元智大學藝術與設計學系教授阮慶岳、東方設計大學表演藝術系副教授張之愷均指出，不論就審美或服飾變革的傳統來看，男性穿裙子其來有自，本就不應設限。

過去常有「敢穿裙子上街的直男不是藝術家就是設計師」說法，阮慶岳指出，台灣設計界30年前便已開始關注，透過作品提出性別平權的主張，「在設計人看來，每個人都是性別光譜上的一點。」

阮慶岳認為：「服裝本就是因應文化和現實狀況而轉變」，以東亞的傳統而言，男性服飾不是褲子，是因為後來受到游牧民族騎馬的裝束影響而變。他指出，男、女服飾突破傳統，與二戰後女性需離開家庭進入工廠，大量換成褲裝亦不脫關係。

從審美向度看，張之愷舉例蘇格蘭男士的裙裝是大禮服，祕魯的薩滿、台灣的原住民，均有男士著裙裝的傳統，「在清朝，若看到穿褲裝還會覺得是奇裝異服呢！」許多國際知名服裝設計師也讓男模在伸展台上穿著裙裝。

張之愷直言，如魏末晉初竹林七賢，「當時每個男人都化妝！」不同時代陽性表徵在轉移，如近年韓流當道，讓「偽娘」成為流行。

阮慶岳甚至期許未來每個男性的衣櫃裡都能有幾件裙子穿搭，或是一年中訂出一天「裙子日」，「『小眾』往往是人類美學探索的來源，不容許多樣與差異性，是不會有美學的！」

(中國時報)

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