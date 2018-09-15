求瘦反罹暴食症 Lara悔悟不值得

2018年09月15日 04:10 中國時報 蔡琛儀 專訪

Lara以前不敢穿無袖，現在大方做自己。（蘇蔓攝）

梁心頤（Lara）暌違6年推出新專輯《千面獸》，她自曝過去曾患暴食症，靠大吃大喝排除壓力，她從15歲就開始減肥，甚至在「南拳媽媽」時期，將團體成績都歸咎於自己不夠瘦，憂心的媽媽先用玩笑口吻對她說：「我生給你的身體，給我好好照顧。」隨後也告訴她：「如果妳做得不快樂，就不要做了。」如今媽媽已過世3年多，提起此事仍讓思母心切的Lara哽咽落淚。

Lara在15歲開始接觸演藝圈，有經紀人建議她瘦到38公斤，於是她開始斷食，果然有成效，但隨之而來的，是她的心理開始生病。某次她和朋友聚餐吃麻辣鍋吃到飽，吃完後大家再到朋友家續攤，她又狂吃了一堆蛋糕零食，「我印象很深刻，那時明明已經撐到不行，但還是覺得很餓，我的腦筋知道我已經吃了很多東西，但我的心還是好餓好餓。」

縮腹影響丹田發聲

16歲正式進入演藝圈後，不健康的減肥方式馬上讓她復胖，但伴隨著壓力，她更常壓抑自己的食慾，在眾人面前她不敢吃東西，但一回到家關起門來又放肆地大吃大喝，直到肚皮快被撐破才昏睡。

也因頻被當時公司要求注重體態，Lara在長期縮小腹的狀況下，唱歌已習慣不用丹田發聲，只用到肺部的3分之1。只是，壓得住外人的眼光，卻壓不住心理的自卑，她坦言當時甚至不願看牙醫，幾乎無法出門，只因害怕牙醫說：「你好像變胖了。」在暴食後的罪惡感下，她不會催吐，但會強迫自己天天跑兩小時的跑步機，跑到膝蓋受傷仍不罷休。

籲勿拿健康當代價

憶起當時的心理狀況，竟意外和她新專輯名稱《千面獸》相當符合，「越去壓抑排斥慾望，就會反彈變成很可怕的力量，順著它、跟它相處、去認知它的存在，它就不會是一個可怕的東西。」

某天就讀心理系的姊姊發現她不對勁，在她推出首張個人專輯前到美國進修的時候，說服她去上了飲食諮詢課程，將不正常的飲食慢慢調整。現在的她一周至少去一次健身房，做瑜伽、游泳、上皮拉提斯課，重新認識自己的身體，享受「性感」，但她坦言現在心理狀態仍未完全康復，每周還是要跟以前的飲食諮詢老師通電話。

她至今仍在學習如何不要靠著食物來紓壓，感慨說：「身體的傷害很快就能復原，但心理的傷害要很久時間來治癒。」身為過來人的她也期盼透過這番自剖，能讓許多仍在努力追求瘦身的人，「如果你要求的東西，付出的代價是健康，就不值得；健康是換不回來的。」

(中國時報)