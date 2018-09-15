王仁甫餓出胃病 孫協志叮咚召喚

許孟哲（左起）、孫協志、王仁甫，開心入圍金鐘獎。

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中國時報
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孫協志、王仁甫、許孟哲主持的中視《飢餓遊戲》，入圍本屆金鐘益智及實境節目主持人獎，3人14日受訪表示，每次錄影孫協志都會在LINE開群組，至今竟已開了高達102個群組，王仁甫忍不住說：「每次訊息叮叮咚咚響真的很想退出群組，但孫協志堅持不能退，所以只好關閉訊息通知功能。」

3人曾因節目規則禁食逾30小時，獲「飢餓30」頒發證書，王仁甫更深受「職災」所苦，「這一年開始有胃食道逆流狀況，1個月前與家人到宿霧玩，半夜胸口痛到整晚不能睡，回台到醫院照胃鏡，才發現是胃潰瘍，現在還在吃藥。」這次入圍，兒子樂樂對他說：「爸爸一天到晚餓肚子很辛苦，還搞到胃潰瘍，入圍金鐘覺得評審很有眼光。」

張菲允諾得獎就來

孫協志自認頗耐餓，雖自己不擔心餓肚子的問題，卻透露有8成來賓上節目後會因餓太久，錄完影後便說「短期內不想再來」，之前曾國城上節目就怕餓，「趕著」收工，原本晚上7點收工，後來提早到5點，徐乃麟則是下午3點就收工，創節目最早收工的一集。

3人這次入圍金鐘，對上徐乃麟、曾國城、胡瓜、吳宗憲等演藝圈前輩，許孟哲日前上胡瓜節目時有向他道喜：「原本是尊敬的前輩，現在卻成對手。」而孫協志與張菲（菲哥）一起錄影，「菲哥對我說，《綜藝菲常讚》得獎就要來上《飢餓》。」所以很期待菲哥節目能得獎，一旁的王仁甫則說：「菲哥來還要睡午覺，這樣會很晚收工！」

(中國時報)

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