宋柏緯逐金鐘 求巫建和棄權

2018年09月15日 04:10 中國時報 洪秀瑛 專訪

宋柏緯（左起）、巫建和、詹宛儒、晏柔中劇中是直播主，為了衝粉絲數量無所不用其極。

新生代潛力男星宋柏緯今年以網劇《恐怖高校劇場之直播中二間》及6集的《他們在畢業的前一天爆炸2》入圍迷你劇男主角和男配角，出道2年的詹宛儒則以《直播》入圍迷你劇女配角。公布入圍當天，宋柏緯一貫淡定式的開心，倒是媽媽比他激動，「我媽媽有哭，超浮誇的。」

23歲的宋柏緯是第1次入圍，他因為不了解金鐘參賽及獲選方式，以為入圍之後必須過關斬將，想成海選活動的概念，也以為是經紀人鬧他，昨回想起來自嘲像個土豹子一樣。在迷你劇男主角獎項裡，他和好友巫建和以不同作品對打，他隔空喊話，笑言：「他要讓我才對，請他棄權好不好。」

他在《直播》中演小屁孩，《爆炸2》熱血有正義感，他對《直播》的男主角獎項較有期待，「因為《直播》拍得很好玩，整個人也放鬆，若有機會上台就可以讓更多人知道這部作品，它不僅僅是恐怖靈異題材，故事裡還包含親情、愛情。」《直播》的角色比《爆炸2》更貼近自己。

詹宛儒盼美美走紅毯

詹宛儒大學念的是戲劇系，23歲的她，身高151公分，去年在《紅衣小女孩2》中飾演楊丞琳女兒受矚目，這次以網劇入圍金鐘，連拍2部靈異題材，且降齡演出，身邊友人因此稱她為「鬼娃」。她說第1次入圍是意外驚喜，有信心拿獎？她抱持平常心，「這次最開心的是可以穿得漂漂亮亮走紅毯。」

(中國時報)