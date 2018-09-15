父母遇禍康復 許書豪珍惜天倫樂

許書豪（左二）與哥哥（左起）、爸爸、媽媽及姊姊感情非常好。（資料照片）

友善列印
中國時報
專訪
許書豪擔憂爸媽身體健康的想法常放在心上。（蘇蔓攝）

許書豪為響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，獻聲演繹第一屆得獎作品〈媽媽和我的相片〉，他表示唱起這首歌時，其中歌詞「多想她陪在你身邊，唱著兒時唱的歌謠」，令自己回想起就讀國小時，媽媽每天不畏風雨接送他上下課的日子，「媽媽開車載我去學校的路上，車裡放著歌、她也會哼唱，歌詞讓我想起以前的畫面，幸福溫暖的感覺。」

許書豪國小時為了練體操，並沒有就讀戶籍地的小學，全靠媽媽每天風雨無阻地開著車，載他往返北投住家及位於民生社區的國小。許媽媽是家庭主婦，除要一手包辦家務事還要照顧3個小孩，相當辛苦。許書豪當時為了練體操，經常練到渾身是傷，拖著疲憊的身軀、拄著枴杖坐上媽媽的車，在車上的音樂聲中入睡。

他表示爸媽現在雖身體健康，但想起父母約莫7、8年前，曾在高速公路發生意外而雙雙入院，自己至今仍非常害怕突如其來的意外，會把家人帶離開自己身邊，他形容：「爸媽當時是被追撞、腰受傷，到現在還是很擔心他們腰部的復健狀況，天氣不好時就會酸痛！」

害怕意外珍惜日常

這次事件讓他領悟人生無常，也更珍惜與父母相處的時光，「意外這種事，跟他們慢慢變老或生病完全不同，它是個突然發生的事，更讓我感覺要珍惜身邊的一切。」

許書豪錄音前拿到〈媽媽和我的相片〉歌詞時，花不少時間消化其中涵意，「歌詞講述懷念媽媽或見不到媽媽的感覺，是一種很深層的思念，歌詞也講到主角與媽媽的相片一直蓋在玻璃底下，照片不僅褪色泛黃還布滿灰塵，這些對於目前的我來說，雖然是還沒到達的人生階段，但此時唱到這首歌，反而是種提醒。」提醒他莫將父母給予的一切視為理所當然，有些事會隨著時間、父母老去而改變。

實體相片更有溫度

聊起成長過程中與爸媽的合照，許書豪說：「現在拍照都是拍完直接傳到LINE上面，很方便但也因此反而不會特別把東西收藏好、把照片洗出來保存。」過去，大部分家庭習慣將照片沖洗出來一張張放進相本，他小時候也常跟爸媽合照，「久久會拿出來看看，其實它（實體相片）是很有感覺的，尤其翻相冊時開心又懷念，這種滋味不是網路相本能取代。」

(中國時報)

孫盛希搬家還歌債 黨產風波 澆不熄孔慶昌電影魂

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。