父母遇禍康復 許書豪珍惜天倫樂

2018年09月15日 04:10 中國時報 尤嬿妮 專訪

許書豪擔憂爸媽身體健康的想法常放在心上。（蘇蔓攝）

許書豪為響應「第二屆旺旺孝親獎詞曲創作大賽」，獻聲演繹第一屆得獎作品〈媽媽和我的相片〉，他表示唱起這首歌時，其中歌詞「多想她陪在你身邊，唱著兒時唱的歌謠」，令自己回想起就讀國小時，媽媽每天不畏風雨接送他上下課的日子，「媽媽開車載我去學校的路上，車裡放著歌、她也會哼唱，歌詞讓我想起以前的畫面，幸福溫暖的感覺。」

許書豪國小時為了練體操，並沒有就讀戶籍地的小學，全靠媽媽每天風雨無阻地開著車，載他往返北投住家及位於民生社區的國小。許媽媽是家庭主婦，除要一手包辦家務事還要照顧3個小孩，相當辛苦。許書豪當時為了練體操，經常練到渾身是傷，拖著疲憊的身軀、拄著枴杖坐上媽媽的車，在車上的音樂聲中入睡。

他表示爸媽現在雖身體健康，但想起父母約莫7、8年前，曾在高速公路發生意外而雙雙入院，自己至今仍非常害怕突如其來的意外，會把家人帶離開自己身邊，他形容：「爸媽當時是被追撞、腰受傷，到現在還是很擔心他們腰部的復健狀況，天氣不好時就會酸痛！」

害怕意外珍惜日常

這次事件讓他領悟人生無常，也更珍惜與父母相處的時光，「意外這種事，跟他們慢慢變老或生病完全不同，它是個突然發生的事，更讓我感覺要珍惜身邊的一切。」

許書豪錄音前拿到〈媽媽和我的相片〉歌詞時，花不少時間消化其中涵意，「歌詞講述懷念媽媽或見不到媽媽的感覺，是一種很深層的思念，歌詞也講到主角與媽媽的相片一直蓋在玻璃底下，照片不僅褪色泛黃還布滿灰塵，這些對於目前的我來說，雖然是還沒到達的人生階段，但此時唱到這首歌，反而是種提醒。」提醒他莫將父母給予的一切視為理所當然，有些事會隨著時間、父母老去而改變。

實體相片更有溫度

聊起成長過程中與爸媽的合照，許書豪說：「現在拍照都是拍完直接傳到LINE上面，很方便但也因此反而不會特別把東西收藏好、把照片洗出來保存。」過去，大部分家庭習慣將照片沖洗出來一張張放進相本，他小時候也常跟爸媽合照，「久久會拿出來看看，其實它（實體相片）是很有感覺的，尤其翻相冊時開心又懷念，這種滋味不是網路相本能取代。」

(中國時報)