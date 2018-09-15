黨產風波 澆不熄孔慶昌電影魂

孔慶昌深耕藝術電影，也靠藝術片替中影擒下不少金獎。（盧禕祺攝）

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中國時報
專訪

去年10月15日，台灣電影圈發生令人遺憾的事故，台灣戲院公會組團赴大陸旅遊，遭遇落石意外，中影協理孔慶昌因比其他人走得前面，相距落石點3公尺得以倖存。

孔慶昌大難不死，左腳遭落石破片擊中導致粉碎性骨折，至今仍拄枴杖走路，鬼門關前走一遭，他對很多事看淡，對於日前爆發黨產會將認定中影為國民黨附隨組織，凍結全數資產表示：「如果政府能夠補助製片方所有的開銷，導演何必找我們投資？」

中影資助導演 國際發光

孔慶昌拿魏德聖導演的《賽德克·巴萊》為例，中影投了4.2億，縱使電影上下2集票房加總破7億，全片成本還是賠了2億，「當時郭台強董事長還被業界笑蠢，但這就是一部台灣的故事，魏德聖也只能找我們幫忙，能不幫嗎？」侯孝賢導演的《刺客聶隱娘》，中影投資1.2億，侯拿下坎城影展最佳導演，也為台灣爭光。

修復舊片 保存文化資產

孔慶昌是台灣經營藝術片的鼻祖，郭台強入主中影後，把已退休的孔找回來，自98年起開始著手舊片數位修復，視老電影為文化資產，並重啟廢棄戲院，不會因黨產風波，改變10年來為藝術類片爭取生存空間的方向。

郭台強不滿黨產案未審先判，恐影響正在進行的中台灣影視基地經營移轉案，及原預計明年2月開幕的時間。中台灣影視基地完整保留李安拍攝《少年PI的奇幻漂流》的水中攝影棚及人造浪配備，吸引國際影人來台借景，同時也會開設導演課程。

(中國時報)

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