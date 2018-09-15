高空餐廳中秋賞月最前線

2018年09月15日 04:10 中國時報 徐力剛 報導

戶外「Sky Bar」視野寬闊，盡享大台北美景。（莫爾頓牛排館提供）

饗饗360度環繞景緻，美食美景同時滿足。（饗饗提供）

莫爾頓「上等紅屋牛排」建議2人分食享用，售價4488元+10%/24oz。（莫爾頓牛排館提供）

特色「至尊冰鮮海鮮拼盤」雙人份售價3400元+10%。（莫爾頓牛排館提供）

85樓餐廳「隨意鳥地方101」視野極佳，可觀賞台北夜色。（隨意鳥地方101提供）

「炙烤龍蝦與碳烤松露牛菲力」海陸雙重享受一次滿足，售價3680元+10%。（隨意鳥地方101提供）

現點現做「鮑魚粥」滋味獨特，熱熱喝暖心又暖胃。（饗饗提供）

招牌料理「東坡方肉」口感軟嫩入口即化，售價320元+10%／位。（香格里拉台北遠東國際大飯店提供）

「脆皮燒肉」做工繁複，入口外酥內嫩，售價380元+10%。（Mega 50提供）

「板橋廳」包廂可容納24席座位，觀賞台北101美麗夜色。（Mega 50提供）

9月24日中秋節，月圓人團圓，人生樂事。登高望月，在高樓層景觀餐廳用餐，和玉兔的距離更近，更能感受秋月嬋娟的浪漫氛圍。

「莫爾頓牛排館」坐落台北市信義微風45樓，室內210坪寬敞空間，可容納178席座位，大量採用單色調設計，搭配水晶燈裝飾，營造低調奢華感。當夜幕降臨，各大樓亮燈放光芒，美不勝收，居高鳥瞰大台北風光，戶外「Sky Bar」視野寬廣，夜景盡收眼底。

上等紅屋牛排鮮嫩

美食搭配絕美夜色，相得益彰，招牌「上等紅屋牛排」嚴選美國USDA Prime等級穀飼牛肉，可同時品嘗紐約客與菲力雙重口感，先將牛肉熟成23天以上，提升牛肉嫩度與香氣，再放入華氏1000度高溫烤箱炙烤，最後淋上特製醬汁提味。大分量「至尊冰鮮海鮮拼盤」，內含波士頓龍蝦、雞尾酒珍寶蝦、生蠔、阿拉斯加帝王蟹腿等，適合多人共享。

想一窺全台最高義式餐廳神祕面紗，走一趟「隨意鳥地方101」便知。85樓高樓層視野極佳，悠揚西洋爵士樂繚繞，帶領賓客穿越時光長廊，回憶流金歲月。招牌餐點「炙烤龍蝦與碳烤松露牛菲力」考驗主廚功力，將牛菲力裹上一層厚實松露炭烤，肉質外酥內嫩，搭配新鮮龍蝦佐奶油黃麻菇汁，讓人愈吃愈上癮。

西方美食之外，東方料理更適合中秋夜品用，「望月樓」餐廳位於新北板橋的百揚大樓48樓，由港籍主廚蘇權暉領軍，融合粵菜經典料理手法與新巧思，帶來全新味覺盛宴。室內以銀灰、紅色為主視覺色系，包廂「板橋廳」270度遼闊視野，與台北101遙遙相望。

脆皮燒肉柔中帶勁

特色菜「脆皮燒肉」做工繁複，選用肥瘦適中五花肉醃漬，經熱水燙皮、淋脆皮水、風乾及爐烤等步驟，再以熱油澆淋數次，切成四方金磚盛盤，外皮酥脆肉質柔中帶勁。港點「鮮蝦金魚餃」外型仿金魚設計，內餡夾入草蝦、蝦漿與飛魚卵製作，打開蒸籠熱氣繚繞，橘紅色金魚餃栩栩如生，成為時下最夯打卡單品。

香格里拉台北遠東國際大飯店39樓「上海醉月樓」，結合滬杭烹飪技藝、台菜和四川料理精髓，重新演繹新式上海風味。室內以線條、雲紋進行妝點，兼容古典與摩登之美。鎮店之寶「東坡方肉」以豬五花為食材，使用草繩綑綁後，加入冰糖、紅麴、醬油及米酒等滷製，綿密口感入口即化，搭配白飯享用滋味最佳。

「饗饗」推百道美饌

去年新開幕的高空自助Buffet餐廳「INPARADISE饗饗」，390坪寬敞空間，斥資1.3億設計裝潢，容納250席座位，提供消費者舒適用餐環境。

饗饗秉持「一餐區、一名店」理念，劃分豐大海、旬巧原、禾烹湖、大快地、京山、炙丘、長飲川及甜田8大區域，提供近百道美饌供消費者選擇，禾烹湖的「鮑魚粥」滋味獨特，客人點餐後主廚使用新鮮鮑魚製作料理，濃郁大海鮮味充斥口中；豐大海提供4款現做「炙燒握壽司」，鮮美魚肉經噴槍炙燒，入口即化口感令人驚豔。

(中國時報)