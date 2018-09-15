蓋德科技組健康大聯盟

尊爵醫療天使900M可提供高階慢性病管理服務。（蓋德科技提供）

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中國時報
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尊爵醫療天使900M的表面可以有各種變化。（蓋德科技提供）
健康環我500H是國內第一套針對35歲以上的上班族設計的三高互動健康手環，除了將使用者健康數據與三高狀況彙整成專業的健康促進模式，後續的數據模型也將為用戶提供專屬的健康促進運動、飲食、衛教等課程。（蓋德科技提供）

衛福部日前修正放寬遠距醫療照護對象與模式，正式開放5款特殊情形的病人可以進行通訊診療，不再像過去僅限於山地離島偏僻地區。其中光是長照機構、家庭醫師計畫符合民眾就超過200萬人，從產業發展機會來看，這無異是「遠距醫療」商機大爆發，遠距醫療是醫療+ICT，對國內資通訊業者帶來全新的藍海產業。

台灣的整體醫療能力位居全球第三、亞洲第一，台灣優質的醫療人才、資源和品質，若可以結合台灣引以為傲的資訊通訊科技產業（ICT），再加上政府大力扶持的創新醫療器械產業，軟硬體結合後，未來醫療雲端服務與大健康產業生態系統，將可在全世界嶄露頭角，創造巨大商機的領導產業。

結合台灣醫療與科技優勢

有鑑於此，深耕台灣遠距健康照護產業超過10年的蓋德科技，繼日前與新竹生醫科技配合台大醫療體系建立遠距醫療照護合作外，昨（14日）再發表全新遠距視訊醫療便利站M1000，這是專門針對遠距醫療的需求與產業合作發展所規畫設計的全新產品。

M1000具備歐姆龍隧道式血壓計為主體，加上具備多元辨識的感應讀卡機，搭配泰博科技的血氧計、血糖計、體重計、心電儀，與創心醫電的遠距臟器聲音聽診器與12導心臟急診器的量測組合，整合具備即時VPN加密遠距視訊、語音與數據傳輸，再搭配蓋德科技全新的4G視訊居家健康照護管理手錶，串連康林國際集團專業的遠距護理服務呼叫中心，最後與國眾電腦共同發展的健康大數據分析應用與AI醫療照護引擎驅動服務模式，再結合英業達集團無敵科技共同導入縣市政府健康應用與醫療保險風險評估應用，一個完整覆蓋遠距醫療與照護服務需求的產業大聯盟已然成形。

3款智慧手錶「手」護健康

蓋德科技昨天同步發表遠距視訊醫療便利站M1000，以及具備4G視訊健康運動管理與醫療器材聯繫的3款智慧手錶，分別是高階慢性病管理服務的900M、4G視訊遠距照護應用的800V、學童課後安全與時間管理服務的700V等， Health Ring Mii APP更內建藍芽串連血壓、血糖、體重體脂計，500W是專用女性用戶的貼心手環，圓形設計兼顧手細的女生，經期管理讓您生活更便利，轉手求援發出求救電話與座標，都是前所未有的貼心設計。

(中國時報)

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