吉澤亮貓模貓樣慰英龍華

吉澤亮（左）演起貓來活靈活現，與主人澤尻英龍華的互動令貓迷莞爾。（天馬行空提供）

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中國時報
報導溫博鈞
澤尻英龍華飾演的失意偶像，因與貓偶遇而重拾愛與勇氣。（天馬行空提供）

《貓是用來抱的》改編自大山淳子暢銷同名小說，光看片名就令人好奇是否為介紹如何養貓的電影，片中的確出現了在日常生活中各種常見貓種，而主角吉澤亮「演」俄羅斯藍貓、樂團「星期三的康帕內拉」主唱KOM_I扮流浪三花貓，光看眾演員精彩演出各種貓的特質習性，就足以讓愛貓族的想像力爆發。加上有日本貓片第一神手之譽的犬童一心執導，即使不懂貓也會被引入片中的「貓世界」。

話題女星澤尻英龍華飾演飼養吉澤亮的貓主人「沙織」，曾參加小有人氣的偶像團體「陽光女孩」，但總站邊邊當陪襯，想唱歌表演的心願屢受打擊，心灰意冷下移居郊區，神情晦暗躲在小小超市當收銀員，唯一的慰藉就是飼養的貓。片中她不時大把大把地餵吉澤亮飼料，誇張逗趣而療癒，兩人演繹主人與寵物間的親密關係，說這是部「養貓片」一點也不為過。

吉澤亮攻擊情敵

吉澤亮在片中雖從頭到尾貓模貓樣，卻又把自己想像成人類，在其他貓面前擺出「我們人類啊」的姿態，還強調自己有個人名「良男」。他將主人澤尻英龍華當作戀人般對待，對她撒嬌、抓傷情敵，渾身家貓高貴氣質，被導演讚「極具說服力」。

樂團「銀杏BOYZ」的峯田和伸與「星期三的康帕內拉」KOM_I兩音樂人雖是跨界演出，但演技令人驚豔，為電影添加不少精彩度。包含澤尻英龍華在內的主要角色在片中都有歌舞演出，同時場景虛實交錯，分不清一切究竟是現實、或是劇場裡演出的舞台劇？

導演犬童一心以「貓視角」呈現色彩豐富的秋天貓咪童話，給失意的人們重拾勇氣的溫暖。電影28日在台上映。

(中國時報)

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