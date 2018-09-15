銀幕英雄 來場表演會

2018年09月15日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

傑森史塔森在《巨齒鯊》佩戴IWC潛水員系列（Aquatimer）海洋時計萬年曆數字日期月份腕表，限量50只。（IWC提供）

寶齊萊代言人李冰冰在《巨齒鯊》佩戴玫瑰金的潛水表。（Carl F.Bucherer提供）

寶齊萊Patravi玫瑰金深潛腕表，42萬3000元。（Carl F.Bucherer提供）

漢米爾頓卡其陸戰自動計時Khaki Field Full Black全黑腕表，5萬7400元。（HAMILTON提供）

電視影集《傑克萊恩》中的男主角約翰卡拉辛斯基，佩戴漢米爾頓腕表。（HAMILTON提供）

吳慷仁在電影《引爆點》中佩戴CITIZEN潛水表，售價1萬3900元。（CITIZEN提供）

吳慷仁在電影《引爆點》中飾演揭發政治黑幕的正義法醫。（擷自電影劇照）

丹尼爾克雷格在廣告中佩戴OMEGA海馬DIVER 300M系列橡膠帶腕表，15萬5500元。（OMEGA提供）

丹尼爾克雷格穿晚宴服下水拍攝OMEGA廣告，重現007的特務形象。（OMEGA提供）

英雄與腕表之間，有著相互依存的微妙關係。因為要成為英雄，就必須分秒必爭、與時俱進，時時刻刻上緊發條、繃緊神經，不到最後一刻絕不放棄，才能成為拯救世人的超級英雄。

IWC加持 傑森史塔森狂宰巨齒鯊

當年的《大白鯊》讓人驚嚇破表，造成海灘戲水的遊客銳減，如今比起大白鯊還巨大、凶殘嗜血的《巨齒鯊》（The Meg）出沒，幸好，英雄傑森史塔森（Jason Statham）與李冰冰聯手殺了巨齒鯊，拯救了世人，否則「恐鯊效應」恐怕還會持續許久。

傑森史塔森在戲中佩戴的IWC潛水表大有來頭，是IWC為慶祝潛水員系列問世50周年推出的海洋時計萬年曆數字日期月份腕表，全球限量50只。擔任寶齊萊（Carl F. Bucherer）品牌代言人的李冰冰，則在戲中佩戴玫瑰金潛水表，兼具帥氣與優雅時尚。

漢米爾頓同行 傑克萊恩拯救世界

有「美國版007」之稱的諜戰英雄傑克萊恩（Jack Ryan），即起在Prime Video電視頻道首播，劇中男主角約翰卡拉辛斯基佩戴全黑色的漢米爾頓（HAMILTON）Khaki Field Auto Chrono腕表，拯救了世界。

漢米爾頓與電影的淵源頗深，自1932年以來，就有超過450部電影出現過該品牌的腕表，劇中英雄傑克萊恩佩戴的Khaki Field AutoChrono腕表充滿陽剛味，設計源自美國海軍陸戰隊的軍用表，是漢米爾頓專為這位CIA特務打造的最佳裝備。

星辰相伴 吳慷仁冒險揭開引爆點

擔任星辰表（CITIZEN）代言人的吳慷仁，最近在電影《引爆點》中飾演富有正義感的法醫，因解剖自焚漁民的屍體，因而揭發政商勾結和選舉黑幕，他在戲中佩戴CITIZEN Promaster系列潛水表，符合劇中勇於冒險的人物性格。

代言OMEGA 半百龐德搶推形象照

史上最長壽的特務電影《007》即將在年底開拍第25集，因而直接把影片命名為《Bond 25》，同樣由丹尼爾克雷格（Daniel Craig）主演，已年逾半百的他，之前就直言不再飾演詹姆士龐德，因此這會是他的最後一部《007》電影。

儘管上演日要等到明年，不過代言OMEGA的丹尼爾克雷格搶先為品牌拍攝007的形象廣告，他身穿正式晚宴裝下水，溼身演出更能詮釋OMEGA海馬潛水表可達300米防水的特性。

(中國時報)