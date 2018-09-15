林中好眠 席夢思進駐南園

2018年09月15日 04:10 中國時報 吳娮翎 報導

席夢思台灣董事總經理曾佩琳在The One南園人文客棧。（吳娮翎攝）

The One南園人文客棧全園使用席夢思床墊，這是床墊上特製品牌字樣。（吳娮翎攝）

The One南園人文客棧每天吸引上百位旅客造訪，儼然是新竹祕境代表。（吳娮翎攝）

頂級床墊品牌「席夢思」不只星級飯店愛用，最近還成為「The One南園人文客棧」床墊首選，讓台灣最著名的山中園林也能躺好床，坐擁美景與好眠。

帝王位風水 建築古色古香

1985年落成的南園，融合江南庭園和閩式紅磚建築、洋樓拱廊的風格，其隱密典雅的四意廂房，The One南園人文客棧執行長劉邦初表示：「今年特別選用席夢思床墊，是以款待為信念，就是要帶給消費者最好的睡眠品質。」

占地27公頃的The One南園人文客棧，擁有得天獨厚的地理位置，甚至採用子午中軸線來興建，據說直視的方向就是北京紫禁城的方位，在風水上也是帝王之位；而古色古香的建築，每天也吸引200人至300人入園，周末到訪人數甚至達400人，僅有21間住房，以風花雪月4字來作為命名，更添風雅。

襯墊有涼感 擺脫悶熱不適

席夢思台灣董事總經理曾佩琳談到，不只是頂級飯店指定使用自家產品，其實台灣很多消費者注重睡眠，也開始選用好的床墊，席夢思擁有獨步全球的Beautyrest獨立筒袋裝彈簧，能讓身體完美撐托，今年周慶夢幻星級系列新品，更運用兩種涼感元素，從表層到內層襯墊層層降溫，降低熟睡時因悶熱而引起的不適，更適合台灣氣候。

(中國時報)