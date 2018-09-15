修杰楷視淘寶為樂事

淘寶最夯的直播達人薇婭，在《達人之夜》上現場示範其驚人的帶貨能力，上千盒月餅在直播中被秒殺。（石智中攝）

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中國時報
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修杰楷出席阿里巴巴的《達人之夜》，分享自己使用淘寶的經驗，更說沒有東西是淘寶沒賣的。（石智中攝）
阿里巴巴的《達人之夜》上，台灣代表則由美妝達人沛莉即席直播示範在5分鐘內卸妝、再仿妝周董。（石智中攝）
天貓海外營銷經理金洋在昨（14日）於台北舉辦的《達人之夜》上，鼓勵台灣網紅加入淘寶達人直播。（石智中攝）

阿里巴巴昨（14日）在台首次舉辦了《達人之夜》，不僅邀請常在淘寶買東西的修杰楷參加，還有帶貨率極高的達人薇婭，與現場200名台灣網紅分享直播心得，台灣代表則由美妝達人沛莉即席直播示範仿妝周董，天貓海外營銷經理金洋指出，目前淘寶有近18萬品牌、上千萬商家、銷至全球214個國家，希望台灣更多達人們加入直播，「不僅可傳播商品給粉絲，也能為自己的戶頭上多幾個零。」

薇婭示範了其驚人的帶貨能力，現場馬上開起直播介紹商品，當她倒數結束、商品連結同時上線於直播畫面上，上千盒的月餅被秒殺一空，讓在場的台灣網紅嘖嘖稱奇，她說，其實達人們都是有責任的，分享的東西都親自吃過、用過才敢介紹，像今天賣的月餅至少吃了6盒，零食節時更試吃600樣商品。

金洋也有提到，現在目前淘寶上每天超過10萬場直播、觀看用戶過千萬，而現在也已經深入台灣本地化，累積用戶已達500萬、每日逾50萬的訪客，而且為了方便台灣用戶註冊及使用，現已可以台灣電話號碼註冊、台灣在地銀行付款，相信加上達人直播的帶動，將會打造更大的淘寶商機。

(中國時報)

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