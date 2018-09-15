小薰 蘇達 笑星逗酷妹

2018年09月15日 04:10 中國時報 吳奕萱 報導

原住民出身的蘇達是長跑健將，一次都跑4～5小時的全馬，襯衫系列也是他平時偏好的穿著。Harmont&Blaine細條拼接襯衫1萬4500元、彩色條紋線衫1萬2500元、灰色皮帶6980元、牛仔褲9980元。（JOJ PHOTO）

Harmont&Blaine藍色毛衣1萬6500元、黑色皮夾克4萬9500元。（Harmont&Blaine提供）

Harmont&Blaine粉色獵裝1萬6500元、粉色高領毛衣1萬6500元。（Harmont&Blaine提供）

Harmont&Blaine藍色獵裝3萬6500元、灰色花紋櫬衫1萬4500元。（Harmont&Blaine提供）

爆笑喜劇《山的那一邊》上映後獲得許多好評，不少觀眾稱讚全片笑點自然、幽默紓壓。兩年前拍攝該片的小薰和蘇達，殺青後也常在Line群組聯繫，互傳「早安長輩貼圖」，遭虧目的是不是想借錢？

黑澀會美眉出身的小薰，在片中因想和蘇達分手，整片都要擺出嚴肅的「苦瓜臉」，加上每天爬山路需素顏上鏡，還要騎重機、徒手抓蛇，難度不小。對戲時也要假裝不能被蘇達的笑話逗笑，讓小薰直呼：「憋笑比騎重機還難。」

以《賽德克巴萊》花崗二郎開啟演藝路的蘇達，其實是馬拉松健將，閒暇時都是以42公里全馬在紓壓，「其實跑山路有起伏比較輕鬆，要我跑操場兩圈就受不了。」旺盛的精力令小薰也佩服。

兩人受邀拍攝義大利時裝Harmont & Blaine秋冬新款，從片中的自然山林風轉成紳士淑女。小薰分享穿衣訣竅，「身上絕不超過3種顏色」也會以亮色包包、鞋子搭配素色衣著。蘇達偏好襯衫加牛仔褲的成熟歐美感，本次拍攝也符合他平時風格，以素色襯衫配上彩色圍巾塑造活潑感。

(中國時報)