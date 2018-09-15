2018年09月15日 04:10 中國時報 陶福媛 報導

Fabiana Filippi珍珠線飾邊淺灰色高領上衣，5萬5300元。（Fabiana Filippi提供）

吳品萱的雙胞胎兒子開學了，終於得以抽空重返時尚，出席Fabiana Filippi開幕剪綵。（Fabiana Filippi提供）

伊林名模吳品萱為了照顧雙胞胎兒子，推掉不少秀約，最近她將兒子送去上幼幼班，白天空閒的時間變多了，終於可以抽空接新工作。日前她為義大利精品Fabiana Filippi新店剪綵，前一晚興奮得無法入眠，直到凌晨4點才入睡，「能夠重返時尚圈，真是太開心了。」

吳品萱笑說，兒子上幼幼班，在新環境適應得很好，一進教室就和同學玩在一起，頭也不回，反而是她很不適應，失落感很重。幸好這一個月來，她的時尚邀約和活動滿檔，終於可以轉移重心、重返時尚，稍稍紓解失落感。

標榜採用頂級Cashmere毛料、高CP值的Fabiana Filippi，價格與同樣來自義大利的精品相較起來，至少要便宜一半以上，品牌的「鑽石線」是重要元素，辨識度很高，風格低調奢華，深受上流名媛貴婦的喜愛，繼進駐文華東方飯店之後，Fabiana Filippi在麗晶精品設立全台第二家店。

(中國時報)