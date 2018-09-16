教授批 酬庸殺了外交官！吳釗燮反擊 別在傷口撒鹽

2018年09月16日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

外交部長吳釗燮（右，本報資料照片）反擊，別在傷口撒鹽。後圖為我駐大阪辦事處，業務仍正常進行（黃菁菁攝）。

我駐大阪辦事處長蘇啟誠不堪燕子颱風期間遭指責救災不力，自我了斷。曾與蘇啟誠同期進外交體系的台大政治系教授蘇宏達，痛批民進黨大幅政治任命駐外使節。酬庸的結果就是，「專業外交官成了輿論指責的代罪羔羊。」

蘇宏達自述與蘇啟誠同為外交領事人員24期，即便後來轉學術界，兩人一直保持聯繫。聽到蘇啟誠往生噩耗極震驚難過，再看到政治人物放話把責任全推給職業外交官，更感不恥，遂寫下「一個台灣外交官的痛心告白」，代這群職業外交官說出心裡的壓抑、挫折和憤怒。

政治任命占好缺 領高薪不負責

蘇宏達說，民進黨上台後，大幅撤換駐外使節中的職業外交官，改派民進黨政治人物或其子女。結果，專業外交官就莫名其妙成了替這些政治人物善後的救火員，及承受輿論指責的代罪羔羊。

蘇宏達表示，政治任命的駐外大使、代表，不必經外交特考，也沒任何客觀條件與規範，在舒適城市占盡便宜，坐享公費支付的官邸、專屬轎車司機和年薪300萬以上俸祿。

他直言，政治人物的生涯規畫根本不在外交，而在政治升遷，因此他們最在意的大概不是把對外工作做好，而是好好接待來自國內的民進黨高官；汲汲營營的可能不是如何尋求外交突破，而是在外國人面前宣揚或辯護蔡政府政績。

遇困難就推諉 苦讀不如跟對人

蘇宏達批評，一旦遇困難，這些大使、公使、代表、副代表就可推諉責任給職業外交官，說什麼因自己不是外交體系出身，所以無法駕馭外交官僚！又說他們久駐國外，對國內實情缺乏瞭解；或諷刺他們只會做外交官，不能體恤民情。

蘇宏達還轉述大使前輩告誡：「現在不要叫年輕人考外交特考了，考得再好，還不如去當民進黨助理，跟對人，幾年就可當大使。」

對此，外交部長吳釗燮昨親撰文反擊說，各國大使正式全銜為「特命全權大使」，他們派駐海外，代表總統，總統有職權選擇派誰出去，所有民主國家都一樣，台灣也不例外。

外長稱民主體制 總統有權派任

吳釗燮說，只要走上民主這條路的國家，政黨、政策、人事每隔一段時間就會隨民意輪替，包含外交部政務人員。希望蘇教授在台大政治系課堂上不是教導學生「政黨輪替可以，但政策或職位安排跟自己心目中的政治正確不一樣，那就有問題。」

吳釗燮最後表示，外交部同仁現在是需要被安撫、被尊重的時候，希望外界不要在傷口撒鹽，不要趁機消費不幸事件，更不想看到有人操作對立。

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(中國時報)