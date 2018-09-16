防資源浪費 更方便就醫！雲端藥歷連結醫院病歷 即起上路

2018年09月16日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

健保署已將雲端藥歷系統與醫院內病歷系統連結，即日起，一旦跨院門診醫師有重複開藥或藥物有交互作用，系統即會主動跳出警示視窗，讓民眾用藥更安全，如醫師還是執意重複開，健保將予以核刪。

醫師重複開藥 健保將刪除

民眾跨醫院看病，如果門診醫師未主動點健保雲端藥歷檔核對，很易重複開藥，除浪費醫療資源，最怕民眾吃超過劑量或出現交互作用，嚴重時將危及生命之虞。根據健保署統計，在健保重複用藥中，以高血壓藥最高，其次是降血糖藥、降血脂藥、抗思覺失調藥、安眠鎮靜藥及抗憂鬱藥物等，健保署近年逐步增加重複用藥核刪藥品種類，由原先6到12類，今年6月更一口氣增至60類，總計4084項藥品，占健保一年藥費約1600多億元的8成。

健保署長李伯璋說，重複開藥多是醫師在不清楚前面醫師開什麼藥產生，而重複開藥不僅浪費健保資源，更對病患帶來危險，他的一位朋友因心臟裝支架一直服用抗凝血劑，有天身體不適到另家醫院，醫師在不知情情況下，也開了抗凝血劑，但病患不知已重複，兩家醫院藥都吃，結果腦出血送醫。

健保核刪藥品 增加至60類

新光醫院心臟內科主治醫師洪惠風說，心房顫動患者常服用的華法林（warfarin）是一種傳統口服抗凝血劑，但會與常用的普拿疼產生交互作用，影響抗凝血效果，而普拿疼又是一般感冒藥物，如未即時發現，容易出現交互作用；胺碘酮（Amiodarone）常用於心律不整，其與常用的降血藥乙型阻斷劑會產生交互作用，使心跳變得更慢。

李伯璋表示，健保署已在雲端醫療分享平台，新增API程式，提供各醫療院所資訊系統於開立醫囑當下，可即時連線健保署雲端資料庫功能交叉比對，進而提供即時警示；而除藥歷外，檢查資訊同樣也可提供比對提醒。

但目前僅生化檢查等53項，接下來會再擴增到超音波、CT及MRI等多項檢查，健保署也研發以病患看診日期的排列視窗，讓醫師一目了然病患何時看病、開什麼藥，查詢起來更方便，盼有效降低藥品及檢查重複浪費。

(中國時報)