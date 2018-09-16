府院定調 促轉會不改組！仗公文抄家 藍擬訴諸國際

2018年09月16日 04:10 中國時報 鄭舲 、 楊佳穎 、 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

促轉會上月在未依法定程序情況下，逕自派員搜索國民黨智庫「國家政策研究基金會」，遭智庫人員拿法令直接轟出門。現場影片經本報披露後，國民黨團直呼促轉會的囂張行徑令人不寒而慄，近期考慮召開國際記者會，將這種無法無天、目無法紀的政治醜聞控訴國際。

突襲違行政程序 不寒而慄

只是，面對促轉會前副主委張天欽因言行惹議請辭下台，在野黨要求促轉會暫停運作、改組人事。對此，府院高層昨定調，這次事件是張天欽個人問題，「不可能因一個人出問題，讓整個機關重來。」

8月17日促轉會由促轉會副研究員張世岳帶隊，前往國民黨智庫「國家政策研究基金會」，但一行6人卻僅憑一張公文就意圖搜索，事前沒經過調閱資料、通知等程序。

國民黨智庫司法及法制組召集人何展旭，當場質疑該項搜索已違反行政程序，促轉會人員自知理虧下，還一度改稱「那可以參觀嗎？」立刻遭何展旭悍然拒絕，還當場訓斥對方沒報警已經很客氣了，促轉會一行人才臉色尷尬地離開。

對於促轉會憑一紙公文搜索智庫，國民黨團書記長曾銘宗說這已令人「不寒而慄」。因為，這不僅是無視行政程序目無法紀，且當天上午黨產會才前往查封，下午就換促轉會人員來，相關作為就是要進行整頓、鬥爭，更可見有「跨部會運作」的情況，「沒這麼巧的啦！」

擬開國際記者會 政治醜聞

曾銘宗也指出，民進黨定調不改組促轉會，國民黨不能接受，將持續要求撤東廠、追究總統蔡英文及行政院長賴清德的政治責任，並揪出其他各部會的「張天欽們」。他預告，國民黨還會有更強烈的抗爭活動，對於這個無法無天、目無法紀的政治醜聞，不排除開國際記者會訴諸國際。

面對爭議搜索，負責政治檔案調查業務的促轉會專任委員葉虹靈表示，當天上午行政執行署也持函前往調查，行政執行署官員表示，依照行政執行相關規定，依法完全可以持函前往。且行政機關的公文要經過層層簽核，過程中已確認法令規定有賦予這樣的權限。

至於智庫質疑沒有先經通知就「突襲」調查，葉虹靈說，《促轉條例》第14條第一項有六款，第一款是「通知有關機關團體或個人到場陳述事實」、第二款是「要求機關團體提出檔案籍冊」、第三款是「派員前往有關機關辦公處所為必要之調查或勘驗」。

葉虹靈說，這六款代表的是促轉會有哪些手段，不意味要先做完前兩個才能做第三個，「文字條列並不代表優先順序」。國民黨一直導成要循第一款、第二款、第三款這樣的順序，但如果看法條文字就很清楚，法條規定並非要先經過前兩個程序才能派員前往。

(中國時報)