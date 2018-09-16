府院定調個人行為不改組！新聞透視－公信力盪谷底 促轉會誰能服

促轉會委員楊翠將接任發言人。（本報資料照片）

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中國時報

東廠標籤已讓促轉會的社會公信力盪到谷底，結果政院卻無視人民質疑，將全案定調為個人行為，拒絕暫停重整。必須說，此刻的促轉會，就猶如一輛已經爆胎的高速汽車，明明已經失控，政府卻堅持繼續油門踩到底，如果再不停車大修，轉型正義注定不會迎向光明，而是撞牆崩壞。

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促轉會為隸屬行政院的二級獨立機關，被賦予相當的調查權、搜索扣押權等，權利之大，讓正當性、合法性一路上不斷受到質疑。如今，促轉會8月率先出手，僅憑一紙公文就要搜索國民黨智庫，威權又獨斷的手法引發高度議論；沒想到張天欽又遭爆偏頗言論，滿口「操作」「除垢」之人，喊公平公正如何讓人信服？不僅打了蔡政府一大耳光，更坐實了各界清算鬥爭想像。

促轉會就像是針對台灣過去不公不義的紛爭進行一場大手術，試圖清理過去的瘡疤，讓民主自由發展更加完整健全；只是，這場手術的操刀者口中少了仁心仁術，還是個庸醫，不但無法逐步縫合傷口，還從旁再開一刀，讓台灣的社會血流如注，順手創造新的仇恨，更令人擔心究竟還有多少位「張天欽」。

於法、於人都顯現問題、醜態百出，面對事件越演越烈，各界質疑、不滿甚至憤恨充斥，不是幾人辭去或換個醫生就能輕易撫平；若蔡政府還不警醒，不改組、不暫停、不廢除，表面致歉，私下卻持續擺著一貫高姿態，往後促轉會該如何繼續運作、產出的調查報告及裁決又能說服誰？

權宜之計，就應先放下轉型正義光亮招牌，從法制面、人事面一一檢討，以謙虛態度嘗試將「東廠」標籤撕去。

中華民國發展至今，充滿許多複雜歷史因素，從威權過渡到民主的過程中，必然會有相當犧牲；如今台灣已歷第三度政黨輪替，政府如何撫平傷痛，決定國家將來的方向，斷不能讓促轉會走向偏道，往後還要用另一種轉型正義來面對。

(中國時報)

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