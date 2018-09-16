合機沒收宣告 竟冒出不詳年籍姓名

合機案定讞隔天，花蓮縣長傅崐萁偕太太徐榛蔚感謝力挺的花蓮鄉親。

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中國時報
／台北報導
法務部政次蔡碧仲出任代理花蓮縣長，人事安排跌破眾人眼鏡。（本報資料照片）

因合機案被判刑8月定讞的前花蓮縣長傅崐萁，昨日痛批蔡英文政府卑劣司法迫害。他表示，合機案的司法審判有嚴重瑕疵，二審台中高分院故意不提示證據；上訴最高法院仍被忽視，甚至在「沒收」的主文宣告中，竟有「不詳年籍姓名」的被沒收人，這樣判決怎能讓人心服！傅崐萁強調，他將奮戰到底絕不屈服。

傅崐萁說，所謂合機案，檢調多次搜索、約談調查物證，他都沒有所謂的炒股行為，只靠污點證人口供，將他起訴判刑。更二審時，院方主動傳訊污點證人；證人清楚作證全部是檢方操縱誣蔑他涉案，但是，二審法院不採信污點人的證詞，在證據不足情況下，更二審判將他判刑8月。

最誇張的是更二審合議庭，沒有依法完整提示證據，還「竄改筆錄」。更二審的提示證據資料，與言詞辯論程序所提示的不同；言詞辯論程序只提示11項證據資料、審判筆錄竟載明有12項。這個瑕疵經監察院調查，確認筆錄與審判光碟記載不符，今年8月15日監察院院會通過糾正台中高分院審判法庭。

但是，監察院查出的不公不義、竄改筆錄、當然審判違法的調查報告書，呈送最高法院，理應發回更審，最高法院卻同樣忽視這個違法的瑕疵，故意漠視監察院的調查報告書，駁回他的上訴成為定讞判決，創了司法惡例。

傅崐萁也痛批法院的判決離譜。他說，台中高分院更二審的判決書，對於沒收的主文宣告出現「不詳年籍姓名之合機電線電纜股份有限公司員工貳人共同沒收之，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，共同追徵其價額」。連不詳年籍姓名之人都可以出現在判決主文中，「這不是入人於罪，什麼才是入人於罪？」

傅崐萁強調，蔡政府為染指花蓮縣長取得勝選，強取豪奪、不擇手段，他奮戰到底，8個月後又是好漢，絕不向民進黨蔡英文政府屈，將持續關心花蓮！

(中國時報)

府院定調個人行為不改組！新聞透… 東廠花蓮復辟 國民黨嚴堵張天欽…

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