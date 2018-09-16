東廠花蓮復辟 國民黨嚴堵張天欽們

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中國時報
范振和、／花蓮報導

「東廠」幽靈將復辟東進？坊間盛傳，中央派代縣長期間，會把縣府徹底翻過來查案，在選前之夜使出「奧步」，同時，有心人士可能對花蓮縣長參選人徐榛蔚製造假車禍，國民黨團隊戰戰兢兢，正想方設法防堵「張天欽們」！

早在4、5個月前，地方即有國民黨提名的縣長參選人徐榛蔚恐遭車禍傳言，當時前縣長傅崐萁不以為意，如今傅突遭判刑8月定讞，事情來得太突然，而假車禍傳言又不斷，徐榛蔚頓失傅強力奧援，將獨自帶領競選團隊迎戰，國民黨團隊很緊張，正積極密會研商因應之道。

國民黨競選團隊也擔心，愈近選舉時，抹黑、栽贓等假消息必然層出，有心人士可能放出「買票賄選已被抓到」等謠言，企圖影響選情。尤其，得知熟悉法律的法務部政次蔡碧仲要代理縣長，處理繁瑣的、陌生的縣政，豈非「司馬昭之心」？

事實上，花蓮理想大地購地案，檢調單位經過多年來鋪天蓋地蒐證處理傅崐萁涉嫌藉勢藉端，獲3次不起訴處分，傅雖獲遲來的正義，卻已身心俱疲，選舉期間最怕碰到這種無法即時澄清回應的「奧步」。

國民黨團隊以吳敦義假錄音帶緋聞案為例，指1998年底高雄市長和市議員選舉期間，議員候選人陳春生召開記者會，公布偽造的市長候選人吳敦義緋聞錄音帶，後來謝長廷以4千多票險勝。95年底，陳春生召開記者會，指當年該錄音帶是謝交付。即使吳敦義獲遲來的正義，但謝長廷當選已成事實。

另，2006年高雄市選舉，陳菊和黃俊英競爭，選舉投票日前一夜發生「走路工」事件，陳菊陣營在法定競選活動結束的深夜召開所謂「黃俊英賄選抓到了」記者會。選舉結果，陳菊贏黃俊英1014票。類似「奧步」不勝枚舉，國民黨團隊審慎因應。

傅崐萁25日將進入花蓮監獄服刑，16日起一連3天，他將走訪全縣13鄉鎮舉辦感恩鄉親惜別茶會。「為花蓮服務是畢生榮幸！」傅崐萁指出，過去18年從政生涯，在鄉親支持下讓他有機會為地方服務，共同打拚，創造地方繁榮，扭轉後山命運，強調花蓮是個大家庭，33萬鄉親都是自己的家人，將以感恩惜別茶會，謝謝所有敬愛的鄉親。

(中國時報)

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