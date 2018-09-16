新聞透視－人事政治操作 清算冠冕堂皇

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中國時報

花蓮縣前縣長傅崐萁遭判刑確定將入監，行政院核定法務部政次蔡碧仲出任代理縣長，人事安排跌破眾人眼鏡。憑著蔡碧仲過去曾任律師、檢察官的法律特長，可以冠冕堂皇在花蓮縣府內翻箱倒櫃「查弊」，蔡碧仲可能就是下一個藏在縣府內的「張天欽」。

過去雖有內政部次長代理地方首長先例，但這還是第一次看到代理縣市長由法務部高官出任。由於法務部業務敏感，在各部會政務官為政黨輔選時，法務部長不得參與輔選已是慣例，蔡碧仲此次代理花蓮縣長，也創下了法務部次長代理地方首長先例。

對於蔡碧仲的人事決定，網路上花蓮縣民幾乎一面倒噓聲痛罵，直言「花蓮人不歡迎空降」、「這麼厲害的背景，是來清算花蓮縣府的嗎？」還有網友質疑這是「東廠查案」，痛批就跟「東廠張公公」一樣，是來操作選舉的。

蔡碧仲因為在教育部跨部會諮詢會議中，建議將焦點轉為鎖定管中閔兼任獨董的爭議，被外界視為「拔管大將」。但他從未在地方政府任職、未當過縣市長、也未曾在民政體系當差，行政院選上他當代理縣長的理由，難道不就是要他當下一個張天欽嗎？

就連行政院表明，「適逢選舉，蔡碧仲曾是資深檢察官，他專業可推動選務更順利，選舉更公平。」顯然是看上蔡碧仲的法律背景，要他多注意年底選舉。但蔡碧仲被派到花蓮，到底是當花蓮縣長？還是選委會主委？

況且，蔡碧仲的拔管建言，顯示出他是政治性爭議極強的人，這種揣摩上意、投長官所好的人選，也難怪縣民擔憂他會如同促轉會一般扮演東廠，利用國家公器操弄選舉。而且蔡碧仲與蔡英文、陳明文關係佳、被視為英系人馬，更容易讓人聯想中央是否會有所指示。

民進黨在花蓮選情較為艱困，這次讓法律背景高官空降花蓮，勢必讓年底選舉掀起波瀾，甚至成為綠營逆轉花蓮縣長選情絕招。只期盼縣長上任後記得以人民為念，而不是忙查前朝弊案、助選優先。

(中國時報)

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