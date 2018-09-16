9月5日蘇啟誠接待潘孟安 證據被下架

2018年09月16日 04:10 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

屏東縣長潘孟安率團在大阪舉辦觀光推廣商談交流會。左二為潘孟安，右一為駐大阪辦事處處長蘇啟誠。（台灣日本關係協會提供）

我駐大阪辦事處處長蘇啟誠在9月5日燕子颱風當晚，接待屏東縣長潘孟安一行人訪問，事後外交部並在官網發布訊息。結果蘇啟誠輕生後，原本刊登在外交部官網的這則訊息已不見蹤影；外交部昨回應，駐處是接獲屏東縣府通知要求移除該則訊息，為表示尊重才同意移除。

外交部、駐大阪代表處、台灣日本關係協會的蘇處長網站上，原先都有一則「屏東縣長潘孟安率團在大阪舉辦觀光推廣商談交流會」的訊息。內文敘述潘孟安率領縣府團隊及觀光業者共31人訪問大阪，於9月5日在大阪喜來登飯店舉辦「2018觀光推廣商談會暨交流會」，大阪旅行業及航空業者100餘人與會。

外交部：屏縣府要求移除

交流會上，潘孟安首先致詞表示對4日大阪遭逢風災表示慰問，縣府並排除萬難如期舉辦此一規畫已久活動，感謝日方協辦單位近鐵集團及日本嘉賓蒞臨舉。

到場的蘇啟誠，則表達對風災慰問之意並致詞歡迎縣長到訪，並極力向與會日本嘉賓推介屏東氣候、物產、溫泉及海洋自然景觀等，促進雙方觀光合作交流。

外交部指出，該項活動訊息是由我駐大阪辦事處回報外交部，並掛載於「外館消息」單元。

觀光交流 31人團訪大阪

不過在蘇啟誠逝世之後，就找不到該則訊息。外交部表示，為增進社會各界對外交工作的關心，以及對我駐外館處推動涉外業務相關進展的瞭解，以強化公眾外交作為，外交部每日均由專人彙整各駐外館處重要活動訊息上掛網站「新聞中心」項下的「外館消息」單元。

外交部強調，「外館消息」單元，若遇相關當事方無意將其出席交流活動訊息刊在外交部網站，外交部一向均尊重予以下架。

(中國時報)