屏東縣府喊冤 有碰面沒接待

2018年09月16日 04:10 中國時報 謝佳潾 ／屏東報導 ／屏東報導

網路流傳指日本風災期間，屏東縣長潘孟安一行人正好訪日，蘇親自接待還發新聞稿，但屏縣府在蘇過世後要求外交部撤下新聞，縣府發言人黃建嘉否認接待謠傳，強調勿對亡者二度傷害。

黃建嘉列出3重點：第一，訪日行程是為推廣屏東觀光，縣府1年前即與日本近鐵集團洽談，並計畫舉辦大阪觀光推介會，行程全由近鐵集團規畫，並未請求駐外單位協助。

黃建嘉說，潘5日出發時，只有1名王姓祕書隨行，到達日本成田機場後，再由近鐵旅行社的1名翻譯人員帶領，隨後3人搭捷運、計程車等交通工具到推介會現場，直到7日搭機返台都是由王陪同，期間除與蘇處長有短時間碰面外，絕無被接待。

黃建嘉指出，5日晚間有個晚宴，席間聚集100多個日本旅行業者，當時蘇處長基於禮貌出席並向業者介紹台灣，而潘孟安也向他表達對日本風災的關心，不久後他就離席處理公務，戮力從公的形象令人印象深刻。

第二重點「是建議撤下新聞，而非要求，且出發點是為蘇處長好」。他說，不管是照片或是新聞，就怕有心人以此造謠蘇處長是為參加晚宴而疏忽公務，這對他而言是二度傷害；第三重點是蘇已因假新聞壓力而輕生，盼一切到此為止。

隨行的屏東縣觀光協會理事長郭子義說，蘇處長約停留1小時左右，盼外界別再消費他了。

(中國時報)