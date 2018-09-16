網罵鋪天蓋地 謝長廷喊身心疲憊

我駐日代表謝長廷（本報資料照片）

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中國時報
／東京15日電

我駐日代表謝長廷15日赴關西機場和大阪泉佐野站視察，他在臉書上吐露心聲表示，「網路霸凌多天，真的身心疲憊，無力再回應這些糾纏」、「今天我來到大阪泉佐野站，在這次風災中，新聞和網路一再出現的地名，想把心中的疑團解開，我的，應該也是蘇前處長生前想解開的。」

「為了尊重家屬的隱私和心情，昨天低調循其他通路離開，對於在機場辛苦等待的媒體朋友，只能說抱歉！我知道網路上有些真誠反省的聲音，希望避免類似不幸再度發生，但也有磨刀霍霍，準備第二回合獵殺的叫陣。」

謝長廷14日下午便趕赴大阪，晚間慰問家屬與同仁，並請同仁協助家屬處理後續事宜，原定在大阪召開的日本6處檢討會已決定暫緩舉行。蘇啟誠的夫人、女兒、弟弟等家人15日上午到處長官邸處理遺物等後續事宜，大阪辦事處人員也全程陪同，蘇夫人搭車離開時還對媒體說：「謝謝、謝謝！」

豐中警察署對此事件三緘其口，推說由副署長處理，但因三連休的關係，並沒有交接下來。鄰居表示，一早出門上班時都會看到公務車來接蘇啟誠，也常看他們夫妻倆人。但14日早上大概7點半左右，黑車停在門口，應該是司機等不到人才發現不對。後來警察車、救護車都趕到了，社區鬧哄哄一片，大家異議紛紛，不知道發生什麼事，問了警察警察也不回答，鄰居嘆息連連。

(中國時報)

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