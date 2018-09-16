僑務委員怨 台灣把外交人才當抹布

2018年09月16日 04:10 中國時報 黃菁菁 ／東京15日電 ／東京15日電

大阪辦事處處長蘇啟誠（左圖，摘自蘇啟誠臉書）的夫人、女兒、弟弟等家人15日上午到處長官邸處理遺物等後續事宜。（黃菁菁攝）

京都的僑務委員、京都大學法學博士、律師張雅孝（清河雅孝）15日在大阪主持「台日時局論壇」時，對駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生之事表示，「台灣很糟蹋人才，把（外交）人才當抹布用。公務人員是用稅金培養的，老百姓卻常要求要為自己服務。我們外交體制應該改善，應該更尊重人才才行。」

張雅孝表示，「蘇處長兩三天前說好要來參加這個論壇，但後來通知我，因為謝大使要來大阪開檢討會所以無法出席，但會派代理人出席。」

他還透露，「我前天（13日）晚上7點左右曾與蘇處長聯絡，風災當天有人半夜12點多打電話要大阪辦事處替他找飯店，他懷疑打電話的人和做假新聞的人是同一人，他找我商量這件事，我們約好昨天（14日）早上10點見面，但祕書9點50分打電話給他，黃組長說蘇處長還沒來，一直到下午才得知惡耗。」

張雅孝談及與蘇啟誠的淵源時說，「1994年我在當教授，他來大阪大學（讀研究所），他是個很有修養的事務官，他的夫人我也很熟，是我京都大學法律系的學妹，現在是東海大學教授。真的很可惜！」

論壇一開始，張雅孝便帶領僑胞和日本友人向蘇啟誠致哀。台灣文化中心主任朱文清致詞時也表示，他與蘇啟誠是多年的朋友，聽到訃聞時真的感到萬分悲傷與遺憾。

「台日時局論壇」由我方的行政院文化部、愛知大學國際問題研究所等主辦，台灣文化中心協辦。論壇請到台灣大學名譽教授鄭欽仁主講中國政權的本質；台灣中央研究院社會學研究所副研究員吳介民主講「中國威脅論與區域的對應」；政治大學文學院院長薛化元主講「台灣的南進政策的歷史考察」，吸引許多僑胞和日本友人參加。

(中國時報)