新聞透視－假新聞指控 成獨裁者新武器

2018年09月16日 04:10 中國時報 朱真楷

昨天，蔡英文說，年底選戰很多假消息，呼籲你我別被影響。這席話，猶如是在複製美國總統川普般，屢屢指控與其意見相左的訊息為「假新聞」，不僅將這3個字作為政府犯錯不認錯的遮羞布，甚至拿來當成煽動群眾的魔咒。蔡總統要曉得，只有獨裁政權才會用抹黑方式打擊反對者。

煽動群眾魔咒 又當遮羞布

蔡英文上任以來，多次表示假新聞嚴重干擾施政，要求各部會慎防；她還說，台灣在變好，別因唱衰假消息自亂陣腳。

的確，在網路噴發、媒體風起雲湧年代，紛雜的資訊本來就難免虛實摻半。但，許多被蔡政府指摘為假新聞的訊息，真的是假的嗎？還是，只是因為該訊息對政府不利，所以乾脆抹黑成假的？答案，恐怕是後者居多。

就以近期例子來看，當蔡英文搭上雲豹甲車勘災，遭災民攔阻噓爆，有圖有真相，總統府卻能睜眼說瞎話，痛斥媒體假新聞；又或，當民眾抨擊謝長廷對受困關西機場的旅客太過輕忽，謝長廷明明是要大阪辦事處有錯就道歉，試圖把責任往外推，結果當駐處人員承受不了壓力自殺，這個政府又怪起民眾聽信假新聞，逼死外交官。

更諷刺的，就在昨天蔡英文再度抨擊假新聞，外交部卻悄悄將已故駐大阪辦事處處長蘇啟誠，於9月5日日本飽受風災、台灣旅客受困機場之際，出面接待屏東縣長潘孟安的訊息從官網撤下。

嘴裡喊著自由 手掐著自由

試問，蘇啟誠接待潘孟安不是假新聞吧？何以突然撤下？這個政府不是說要擁護「真新聞」嗎？若非心虛，何須撤文，到底在怕什麼？

諸如此類例證，清楚暴露出對蔡政府而言，只要是不利的訊息，就是假新聞；即便是真的，也可以硬生生撤下掩人耳目。

問題是，羅織罪名、白布染到黑，不是威權時代才會發生的事嗎？今天蔡政府屢將不利自己的真訊息抹成假新聞，這不僅是打了新聞自由一巴掌，更是喊著自由反自由，比威權更威權。

更嚴重的是，隨著選舉到來，蔡政府不僅控訴政敵造假訊息，甚至影射大陸也是共犯，顯然把假新聞當成區分敵我的煽動工具。撇開政治道德、民主素養不談，這種為了選舉，不惜對兩岸關係撒鹽巴，其所產生的負面代價會不會太大了？

「獨裁政權才以假新聞為由箝制記者」。這句話，是美國自由派第一大報紐約時報對川普提出的諍言。蔡總統，您也該引以為戒。

(中國時報)