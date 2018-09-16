中選會不收連署書 黃士修續絕食

「以核養綠」代表黃士修（右下圖）15日持續絕食，已超過48小時，漸感體力不支，決心躺下來儲備體力打持久戰。上圖為支持者在中選會鐵門上面繫滿黃絲帶，表達力挺到底。（以核養綠缺電公民自救會提供、季志翔攝）

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中國時報
／台北報導

「以核養綠」公投發起的絕食持續進行，絕食代表黃士修漸感體力不支，前晚起停止開直播、開口說話等一切會耗費體力的活動，打算長期抗戰，直到中選會接受連署書為止。

「以核養綠」公投發起成員指出，中選會12日電話通知他們再次送連署書，但13日中午，他們來到中選會門口，卻受到大批警力包圍，中選會突然變卦拒收。當他們拿出白紙黑字的公民投票法、公民投票法施行細則、行政程序法，指中選會違法，官員不斷跳針迴避問題並堅持拒收。

「以核養綠」成員批評中選會作為主辦年底全國選舉的單位，竟然已經成為極權政府的鷹犬！黃士修坐在這裡絕食抗議，不是為了自己，甚至不是為了以核養綠公投，而是無法容忍對民主法治的侵犯，無法容忍少數威權摧毀下一代的未來。

「以核養綠」公投在6日已募集31萬6千餘份連署書，達初步門檻並送抵中選會，當時黃士修也強調，後續還會再送來更多的連署書，要求中選會不得拒收。

代表黃士修發言的另一公投發起人廖彥朋表示，公投法規定，連署總時間其實是6個月，6個月內都可以去連署、繳交連署書；換言之，沒有停止收件的問題，只有在哪個時間點達標的問題。中選會說9月14日停止收件，是為了要綁九合一大選，但只要6個月內能連署到法定門檻，中選會沒有理由不收件。

(中國時報)

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