吳俊立挺饒慶鈴 喊最強候選人

2018年09月16日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

前台東縣長鄺麗貞堅持回鍋參選，在政壇掀波，絲毫不遜於山竹颱風15日在台東掀起的10幾米高駭人巨浪，國民黨台東縣長參選人饒慶鈴昨就在天候與氛圍都惡劣的環境下成立競選服務處。鄺的丈夫吳俊立與小姑吳秀華到場力挺，吳誓言要將饒送進縣政府，展現饒是「史上最強的候選人」。

饒慶鈴昨日上午於台東市正式成立競選服務處，饒慶鈴競選總部主委黃健庭夫婦、後援會總會長吳俊立、台東市長張國洲、國民黨台東縣黨部主委吳秀華等人都到場力挺。

其中最後矚目的就是後援會總會長吳俊立，因其妻子也就是前縣長鄺麗貞參選台東縣長，讓他忙著四處澄清，吳俊立致詞時說，最近許多的風波，就如同這場風雨考驗著我們，大風大浪過去就是海闊天空，現在只有一個目標，就是11月24日將饒慶鈴送進縣政府，才能展現饒慶鈴是「史上最強的候選人」。

吳俊立更打臉劉櫂豪說要把台東農產行銷世界各地、打開市場的說法，指民進黨做不到，因為在兩岸關係惡化的情況下，台灣根本就沒有出路，民進黨要怎麼行銷，如何招商？他批評民進黨只會騙票，還會做什麼事？他會更加倍輔選，將民進黨打到潰不成軍，將藍軍士氣凝聚，國民黨才能重新執政。

至於太太登記參選的行為，吳俊立說會勇於承擔，但也堅定表示這件事情只會讓彼此更加團結努力，他也向與會的支持者懇託，不能再受到對方的分化，也始終相信只要大家努力，這次將會是有史以來國民黨最團結的一次，無論多少風風雨雨，所有人都會一起度過，化悲憤為力量，贏得勝利。

吳秀華則表示，民進黨完全執政卻是完全腐敗，造成百業蕭條、觀光農業嚴重倒退，年底5合一選舉要用選票翻轉。她接著指出，饒慶鈴是台東史上最強的候選人，也是台東國民黨最團結的一次。

民進黨也是同日授旗，原邀請蔡英文總統到場親自授旗，蔡卻因豪雨更改行程，最後改由選對會召集人陳明文授旗。

(中國時報)