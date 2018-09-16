蔡轟假消息來自對岸 製造對立

2018年09月16日 04:10 中國時報 盧金足 、 廖志晃 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨主席蔡英文15日前往中部，為台中市長林佳龍、南投縣長參選人洪國浩站台時表示，年底選戰激烈，這次選舉有很多來路不明的假消息，某些甚至來自對岸，假消息會破壞人民對政府的信賴，造成台灣社會對立，更激化台灣選舉，呼籲大家保護台灣價值，捍衛民主自由。

台中市長林佳龍昨日成立競選總部，蔡英文說，最近看到林佳龍遭攻擊，有些是非常沒有水準的攻擊，也有些是不正確的民調，能不能守護台灣價值、能不能捍衛民主自由、改革與建設能不能繼續推動，就看年底這場選舉結果。

決戰中台灣，選舉戰況備受關注。蔡英文指出，她對林佳龍有信心，相信這些攻擊不會影響到林的選情，但從這些攻擊中，可以感受到年底選戰真的相當激烈，「我還要特別提醒大家，很多假消息來自對岸，假消息破壞人民對政府的信賴，造成台灣社會對立，更激化選舉」。

蔡英文強調，這次選舉要展現保護台灣的價值、捍衛民主自由，要透過此次選舉展現決心，民進黨的改革及建設會繼續推動，是這次選舉最重要的任務。這次選舉最關鍵就是台中市，為了台灣的價價與自由民主，大家要用選票，給認真努力的人一個公道。

蔡英文出席洪國浩競選總部成立大會時也指出，現在LINE、Facebook整天都在傳一大堆假消息、假新聞，其中有些假消息不是台灣人自己弄的，是外面的人有目的、有組織的攻擊。

蔡英文說，她已經跟政府單位講，遇到假消息要趕快澄清；但講清楚的速度，絕對不比假消息蔓延出去的速度，所以她要拜託大家，看到假新聞、假消息，謠言止於智者，遇到有問題的簡訊就要趕快查證，錯的東西不要轉發，澄清的訊息要幫忙發出去。

(中國時報)