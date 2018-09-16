不牽拖大陸 就不會選舉

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中國時報
／台北報導

民進黨主席蔡英文昨替台中市長林佳龍站台時，抨擊此次選舉有很多假消息，有些甚至來自對岸，暗指對手指控林佳龍免費招待選民海陸宴是假新聞；對此，國民黨文傳會代主委唐德明直諷，現場影片隨時可查到，「這算是假新聞嗎？這跟對岸有什麼關係？」抨擊民進黨難道不牽拖大陸就不會選舉了嗎？

唐德明指出，國民黨台中市長參選人盧秀燕陣營指控林在梨山免費招待300人海陸大餐，邊吃邊喊「林佳龍凍蒜」，現場的錄影帶在網路上隨時可查到，是真是假一翻兩瞪眼。

「請問蔡主席，這算是假新聞嗎？這跟對岸有什麼關係？又是如何造成社會對立了呢？」唐德明說，民進黨難道不牽扯對岸就不會執政、不拉上大陸救援就不會選舉了嗎？

唐德明表示，利用這種間接影射的方式抹黑攻擊對手，有失執政黨主席的高度，也很難不讓人想起蔡英文的學長張天欽稱「間接影射殺傷力最強了」，果然手法脈絡如出一轍。

唐德明更強調，2016年總統大選第二場電視辯論會後，蔡英文特別召開記者會提到，「在選前大規模的請客吃飯，本來就是個不尋常的事情，而且在相關的法規裡面，也特別講到大規模的或者是請客吃飯，那是一個可能的賄選態樣。」

他表示，對於別人的事情，蔡英文嚴厲指涉可能涉及賄選，但對林佳龍請客吃飯的事實卻影射為假消息，甚至可能跟中共有關，會造成台灣社會的對立，如此兩套標準正是造成社會對立、模糊是非標準的真正原因，也是讓台灣持續向下沉淪的關鍵因素，「民進黨難道還要執迷不悟下去，以為自己可以隻手遮天、繼續欺騙人民百姓？」

(中國時報)

蔡轟假消息來自對岸 製造對立

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