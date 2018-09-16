綠島驚爆漏油 汙染地下水

美麗又無汙染的海洋，是綠島得天獨厚的觀光資源（本報資料照片），卻驚傳加油站漏油汙染，地方憂心會破壞生態環境，影響觀光（左圖，楊漢聲攝）。

友善列印
中國時報
／台北報導

繼中油隱藏澎湖湖西油庫漏油事件後，中油綠島也爆出加油站漏油事件！台東綠島加油站7月中旬時疑因集油盆與油管雙雙破裂，導致95無鉛漏油2到3天，約3700公升汽油滲漏到土壤與地下水，並已溢散到站外，抽驗有微量致癌物MTBE（甲基第三丁基醚），中油已通報地方環保局進行汙染整治。

疑集油盆與油管破裂

中油副總黃仁弘在接受記者查證時表示，主要是該站沉油泵接到加油機的油管接頭疑似因老舊漏油，剛好底下集油盆也有裂縫，才流到底下土壤。他強調此案有通報台東環保局，並無隱瞞，相關人員也做了懲處。

7月時中油澎湖油庫遭爆出隱匿漏油6.3萬公升汙染事件，各界譁然，事後從副總到基層都被記過。面對此案，中油因此不敢輕忽，強調有即時通報地方主管機關。

中油代理發言人畢淑蒨解釋，起因7月13日綠島站值班站長因95無鉛汽油1號油槽較帳面存量減少許多，當日受限天候無法檢查，隔日才確認油料從油槽至加油機下方油盆連結處熱熔管有洩漏，總計95無鉛汽油漏掉約3700公升。

7月中旬漏3700公升

據了解，站長發現時實際油料已漏2到3天，而東區零售中心經理也未第一時間即時向總部呈報，修護人員初始對漏油原因也輕忽，導致問題延宕。

因湖西油庫事件後，中油三令五申面對相關事件要第一時間回報處理，因此最後將監造人員、修護人員及站長各記一大過、經理二小過、副站長及管理師各一小過。

另營業處處長及副處長監督不周，已自請處分。

經中油初步調查，在綠島站的周邊土壤與地下水有偵測到微量的MTBE，顯示有擴散到站外去，不過他們強調劑量並不高。MTBE主要是作為汽油中的抗爆劑，在動物試驗中發現為疑似致癌物。

更換油管再整治汙染

目前中油已更換油管完成止漏，後續持續調查汙染源是否擴散，並將配合台東環保局要求進行汙染整治。

(中國時報)

防資源浪費 更方便就醫！雲端藥… 新聞透視－出包不斷 中油螺絲鬆…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。