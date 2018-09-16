綠島驚爆漏油 汙染地下水

2018年09月16日 04:10 中國時報 王玉樹 ／台北報導 ／台北報導

繼中油隱藏澎湖湖西油庫漏油事件後，中油綠島也爆出加油站漏油事件！台東綠島加油站7月中旬時疑因集油盆與油管雙雙破裂，導致95無鉛漏油2到3天，約3700公升汽油滲漏到土壤與地下水，並已溢散到站外，抽驗有微量致癌物MTBE（甲基第三丁基醚），中油已通報地方環保局進行汙染整治。

疑集油盆與油管破裂

中油副總黃仁弘在接受記者查證時表示，主要是該站沉油泵接到加油機的油管接頭疑似因老舊漏油，剛好底下集油盆也有裂縫，才流到底下土壤。他強調此案有通報台東環保局，並無隱瞞，相關人員也做了懲處。

7月時中油澎湖油庫遭爆出隱匿漏油6.3萬公升汙染事件，各界譁然，事後從副總到基層都被記過。面對此案，中油因此不敢輕忽，強調有即時通報地方主管機關。

中油代理發言人畢淑蒨解釋，起因7月13日綠島站值班站長因95無鉛汽油1號油槽較帳面存量減少許多，當日受限天候無法檢查，隔日才確認油料從油槽至加油機下方油盆連結處熱熔管有洩漏，總計95無鉛汽油漏掉約3700公升。

7月中旬漏3700公升

據了解，站長發現時實際油料已漏2到3天，而東區零售中心經理也未第一時間即時向總部呈報，修護人員初始對漏油原因也輕忽，導致問題延宕。

因湖西油庫事件後，中油三令五申面對相關事件要第一時間回報處理，因此最後將監造人員、修護人員及站長各記一大過、經理二小過、副站長及管理師各一小過。

另營業處處長及副處長監督不周，已自請處分。

經中油初步調查，在綠島站的周邊土壤與地下水有偵測到微量的MTBE，顯示有擴散到站外去，不過他們強調劑量並不高。MTBE主要是作為汽油中的抗爆劑，在動物試驗中發現為疑似致癌物。

更換油管再整治汙染

目前中油已更換油管完成止漏，後續持續調查汙染源是否擴散，並將配合台東環保局要求進行汙染整治。

(中國時報)