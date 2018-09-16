新聞透視－出包不斷 中油螺絲鬆很大

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中國時報

中油從前總經理劉晟熙、到現任總經理李順欽，無一不將「工安至上」奉為圭臬。出身高雄煉油廠廠長的李順欽，今年2月接任典禮上就強調工安不容打折，違者必嚴懲。沒想到一年多來，公司卻是大小工安不斷，顯示中油螺絲鬆很大，落實工安的文化與制度，完全沒有深入到公司上下。

從去年815大潭電廠計量站操作出包斷氣，導致全台近600萬戶大停電。今年1月桃園煉油廠又鍋爐氣爆，震撼嚇傻地方民眾。再到中油大林廠3月有3名包商從事觸媒卸出作業時，被閃燃灼傷，乃至7月爆發澎湖湖西油庫主管竟隱瞞漏油汙染事件，這次綠島加油站漏油也擴散到地下水，再再顯示其作業SOP、督導管理，再至最基層的人員職業心態，都出了很大問題。

以這次綠島加油站漏油來說，玻璃纖維強化塑膠（FRP）的集油盆，乃防止油管漏油承接最後關卡，但這次有裂縫竟未發現，讓汽油有機會滲漏到土壤與地下水，顯示人員定期保養更換作業未落實。

其次，站上漏油，經由每日發油報表應該可以即時查知，卻拖2到3天，站上主管才發現，工作上同樣明顯有輕忽。更別說，回報總公司油銷事業部速度也延宕。

對照中油委外提出安全文化報告，強調全體人員的共識、責任感、執行力、努力，是造就安全文化的最佳保證，顯然中油這四項都沒有落實到。身為國營事業龍頭，該趕快思考怎麼把鬆掉螺絲鎖緊了。

(中國時報)

綠島驚爆漏油 汙染地下水 地方人士憂破壞生態觀光

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