地方人士憂破壞生態觀光

2018年09月16日 04:10 中國時報 楊漢聲 ／台東報導 ／台東報導

繼中油澎湖湖西油庫傳出漏油事件，遠在台東的綠島竟也傳出漏油事件！雖然洩漏的油量不多，但地方人士擔心，綠島以生態觀光產業為主，若生態環境因漏油遭到破壞，將造成難以彌補的傷害，中油應該要拴緊螺絲，避免類似事情一再發生。

台東縣環保局長謝清泉表示，數月前接獲綠島加油站發生漏油的訊息，據了解禍首為老舊管線，漏油量大約幾千公升，目前已經做初步緊急措施，環保局也派員至加油站採樣，將土壤及地下水樣本送往專業機構檢驗。

謝清泉表示，目前檢驗結果尚未出爐，若樣本結果超過標準，會對加油站開罰，並要求展開土壤整治措施，目前要求加油站在檢測報告尚未出爐前，提供周遭附近居民乾淨的飲用水。

謝清泉強調，由於漏出的油量不大、時間不長，加油站發現油量短少後，就立即進行檢測通報，且加油站位於島內，目前初步評估並無汙染到海洋的疑慮，等到檢測報告出爐後，再做後續處理。

綠島鄉長鄭文仁表示，漏油約發生於2個月前，據中油回報，會漏油是油管老舊所導致，已展開後續處理；鄭文仁強調，觀光是綠島的命脈，絕不允許任何汙染，綠島鄉公所也會監督中油，不會讓油汙進一步汙染環境。

綠島許姓民眾則表示，綠島只有1座加油站，島上居民跟觀光客都會到此加油，每到暑假觀光熱門時段，前往加油的消費者總是大排長龍，所幸漏油期間沒有發生重大事故，否則後果不堪設想，但中油一定要負起責任，維護綠島的良好環境，給綠島人一個交代。

(中國時報)