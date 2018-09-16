澎湖漏油案 2員工被列犯嫌

2018年09月16日 04:10 中國時報 陳可文 ／澎湖報導 ／澎湖報導

中油澎湖湖西油庫去年6月間疑似未依標準作業流程實施檢查，導致油庫底層外漏95無鉛汽油高達63公秉（6.3萬公升），汙染土地面積超過0.8公頃，澎湖檢警日前前往搜索，將2名中油員工列為犯罪嫌疑人，同時，澎湖縣政府求償行動也正持續進行中。

澎湖縣警察局指出，環保警察小隊8月中旬接獲指示，由檢察官親自帶隊分別前往中油湖西油庫及直銷中心搜索，當場查扣相關事證，檢方並將2名中油員工提列為犯罪嫌疑人，全案擴大偵辦中，礙於偵查不公開，檢方下達封口令，嚴禁辦案人員對外透露任何案情，尚無從得知2名中油員工身分及層級。

澎湖縣政府表示，中油澎湖漏油事件影響層面大，中油董事長戴謙與經濟部政次曾文生親赴澎湖鞠躬道歉，應允發放1800萬元慰問金及從優補償，也答應21個月內完成汙染整治善後，然而近來幾場豪大雨，漏油後遺症已被一一沖上檯面。

澎湖縣環保局8月22日接獲通報湖西鄉生態池疑似也遭到漏油汙染，派人到現場勘查，經排水溝循線查察，清楚可見水面有大量油花漂浮，初步判斷是供油中心廠區排水溝一路流向生態池，除了立即責令中油應變處理，並依水汙染防治法再度開罰600萬元。

縣府召開首次公害調處會議時，縣長陳光復大動肝火，痛批中油危機處理不及格，針對178件民眾調處損害賠償案件證據收集耗時太久，尤其鄰近養豬戶的大批豬隻暴斃遭撲殺，事證明確無爭議，決議先撥付100萬元賠償損失。

(中國時報)