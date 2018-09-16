檢測報告近日出爐 中油負責善後

友善列印
中國時報
／台北報導

台東縣綠島鄉中油加油站油管漏油，環保署「土壤及地下水汙染整治基金管理會」執行祕書陳世偉證實確有此事，檢測報告也將在近日內出爐。將再依據報告內容，要求中油畫定汙染範圍，提出整治計畫與期程，整治費則用由中油負擔。

陳世偉說，環保署是在7月底、8月初接獲台東縣環保局報告，隨即補助地方《緊急應變計畫》經費，並派人前往調查。

由於必須攜帶大型機具搭船前往開挖，恰逢天候不佳，船期延誤約1周才抵達當地，先後鑿了3口標準監測井確認汙染狀況，並取得土壤與地下水檢體，交由合格檢驗機關。而鑿井與化驗都需要作業時間，檢測報告預定近日出爐。

陳世偉說，漏油事件發生後，環保署與縣環保局要求中油設置阻絕設施（如吸油棉），確認漏油不會流入海中。且附近4家民宿原本也使用地下水，立刻由中油提供備用水、接自來水，費用亦由中油負擔。

陳世偉強調，等檢測報告出爐後，會視汙染程度高低，由縣環保局公告控制場址，確定汙染範圍；中油則須在6個月提出完備的整治計畫，即控制計畫書，由環保機關核可。至於採取何種整治方法？牽涉到所需經費多寡與復原期程長短，中油須自行與合格顧問公司或專業廠家協商，並負擔全部費用。

至於汽油中的化學物質主要是總石油碳氫化合物（TPC）與甲基第三丁基醚（MTBE），按照「國家環境毒物研究中心」的報告，具危害性的MTBE主要做為無鉛汽油添加劑，可溶於水並進入地下水中。人體若暴露於MTBE中可能有頭痛、噁心、暈眩及精神錯亂現象產生。惟目前尚無證據證明MTBE會導致人類罹癌，僅動物實驗曾出現案例。不過接觸太多MTBE，仍會影響人體健康。

(中國時報)

澎湖漏油案 2員工被列犯嫌 清大廈大合作 培養核工專才

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。