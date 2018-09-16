山竹今撲陸 沿海防10米長浪

2018年09月16日 04:10 中國時報 廖德修 、地方中心／綜合報導 、地方中心／綜合報導

山竹颱風外圍環流15日影響台灣東部地區，台東尚武漁港傍晚更出現龍捲風，多艘膠筏被橫掃吹上岸，漁港物品散落滿地，現場一片狼藉。（海巡提供）

山竹颱風昨日凌晨2點半登陸呂宋島北部，強度減弱為中度颱風，氣象局也在昨晚8點半解除海上颱風警報。預估今天傍晚至晚間山竹將登陸廣東南部，暴風圈涵蓋港澳、珠江三角洲及海南島北部，民眾若要前往上述地區必須密切留意。

今年最強颱 宜蘭釀1死

強颱山竹減弱為中颱，但外圍環流持續影響台灣，根據中央災害應變中心統計，山竹釀成宜蘭1死，另台東湧泉運動公園排水口淤積，大雨傾洩宛如「游泳池」，多處漁港漁船被捲上岸或打沉；屏東則是鐵皮吹落路面，所幸並未傳出重大意外。

氣象局副局長鄭明典昨於臉書貼出山竹登陸呂宋時的衛星雲圖，颱風眼清晰可見。氣象專家吳德榮也說，根據氣象局資料，山竹登陸時中心平均風速每秒60公尺，瞬間最大陣風每秒75公尺，再度創下今年最強颱風紀錄。且山竹進入南海後結構重組，威力略為增強，廣東、港澳、海南地區要小心。

東部大豪雨 燈塔遭吞沒

氣象局表示，受到山竹外圍環流影響，台東、屏東縣山區昨都降下大豪雨，屏東泰武鄉測站累計400餘毫米；屏東西太武山測站累積逾500毫米，更達到超大豪雨等級。台東縣、屏東縣的平地及南投縣、宜蘭縣、新北市的山區則有豪雨。今天山竹的影響持續減低，但花東及高屏山區仍有大雨。

中央災害應變中心指出，台南市新市國中陳姓女老師14日與友人到宜蘭東澳粉鳥林海邊賞景，卻被一陣大浪捲入海中後失去蹤影，搜救人員15日中午在蘇澳內埤海灣發現遺體，成為宜蘭海濱本月第8名，也是此次風災唯一的罹難者。

花蓮縣15日整天累積的雨量直逼200毫米，沿岸長浪不斷湧進，激起一波波巨浪，花蓮港一度激起3米高巨浪，港內近3米高的紅色燈塔一度被海浪吞噬，岸巡隊拉起海岸封鎖線，禁止民眾靠近。

公園如泳池 漁船捲上岸

台東縣富岡港口因颱風掀起10幾米高巨浪，台東市立湧泉運動公園泳池排水口淤積，導致泳池湧泉無法排出，整座公園宛如「大型游泳池」；三和海濱公園的擋水閘門也遭大浪沖毀；大武鄉尚武漁港也因揚起龍捲風，多艘漁船被捲上岸，民宅屋頂遭掀翻，現場滿目瘡痍。

屏東縣泰武鄉北大武山降雨量累積破500毫米，居全國之冠；枋寮及恆春因風大浪大傳有鐵皮吹落路面、店家急擋「黃河水」等零星狀況，台26線竹坑段因土石流沖刷路面，北上車道再度封閉，南下車道改單線雙向通行。

中央氣象局指出，持續受山竹外圍環流影響，台灣沿海含綠島、蘭嶼及澎湖、金門、馬祖易有長浪，基隆北海岸、台灣東半部、西南部沿海及恆春半島沿海已出現3至10米長浪出現，民眾16日仍應避免前往海邊活動。

氣象局也持續發布陸上強風特報，台中以北、基隆北海岸、東南部、蘭嶼、綠島、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區易有9至11級強陣風，大台北地區亦出現8級左右強陣風。

(中國時報)