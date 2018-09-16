抗癌3次 蔡林樟今不衝明成蟲

現任台安醫院總顧問、乳癌防治基金會董事長的張金堅（右），將「乳癌防治」作為一生志業，至今投身乳癌救治、防治已超過50年。（周大觀文教基金會提供）

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中國時報
／台北報導

癌症致死率極高，除有許多生命鬥士奮力抗癌，也有許多治療癌症的醫師，致力研究療方，只期盼能為病友帶來希望。周大觀文教基金會推動的「全球熱愛生命運動」今年的得主中，抗癌三次的蔡林樟說「今日不衝，明日成蟲」，另外兩位投身癌症治療的醫師陸道培、張金堅則說「終生理想就是救助病人，沒有停止的一天」。

來自桃園的客家籍蔡林樟，年僅28歲被診斷出罹患舌癌，經歷一年努力終於康復，並成立兩家房屋仲介公司，成為董事長後17年、45歲的蔡林樟舌癌復發，為了治療醫師將蔡林樟的下顎骨切除，造成蔡林樟吞嚥、咀嚼困難。

然而蔡林樟仍不放棄，為了養家在市場送菜、擔任工廠作業員，他堅信「學到老、才能活到老」，後來癌症又復發，但他仍憑藉意志力克服，除從事志工工作20餘年，更以高齡50歲的年紀考上高考，又通過中醫師檢定考，還完成交大科學經營碩士、中央哲學碩士的學業，目前仍繼續攻讀博士。

另外，為了治療癌症，陸道培與張金堅都投入一生的時間努力。大陸血癌救星陸道培是骨髓移植權威，救助無數名癌症病友，今年已高齡86歲的他，每周二仍親在看診、查房，他說「我終生的理想就是救助病人，為醫學事業奉獻人生」。

陸道培創下9項首創，包括第一次在亞洲進行同基因骨髓移植、第一次在大陸移植活化異基因骨髓等，陸道培在1964年為一位再生障礙性貧血的孕婦患者，成功進行同基因移植，患者在30年後造血功能依然正常，是當時存活時間最長的案例。

乳癌救星張金堅也將「乳癌防治」作為一生志業，現任台安醫院總顧問、乳癌防治基金會董事長的他，1996年成為台大最年輕的外科主任，上任後落實分工合作，不吝提攜後輩，他認為「雖然歷史是後浪推前浪，但不該忘記前人的智慧與經驗」。

張金堅創辦乳癌防治基金會，致力於宣導乳癌防治觀念、協助病友調適身心、加強乳癌相關學術研究，也在2015年起辦理「讓愛飛翔」病友服務計畫，提供乳癌病友在治療期間的經濟補助。

(中國時報)

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