影像檢查未先調閱雲端 健保不給付

2018年09月16日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

健保署今年1月建置雲端醫療影像資訊分享平台，以利跨院調閱，減少重複檢查浪費，健保署長李伯璋表示，下一步即要強化調閱率，健保署決自明年1月起，若醫療院所未自雲端調閱即開立檢查單，健保將予以核刪，民眾也可減少不必要的檢查及輻射劑量曝露，不用浪費時間再做一次檢查；另影像品質若不佳，經通知醫院仍不願改善設備，其所申報檢查費用健保也不給付。

李伯璋指出，建置雲端醫療影像資訊分享平台是推動分級醫療重要的一部分，民眾到大醫院做了檢查，能在基層診所看的到自己的檢查報告，可以提升民眾利用基層醫療的信心，不僅不用再花200元～600元燒錄影像及報告，就醫更安心、便利。

為鼓勵醫療院所即時上傳醫療檢查影像及報告，若在做完檢查24小時內上傳，健保將給予每筆2～10元不等的獎勵，根據健保署統計，包括電腦斷層攝影（CT）、磁振造影（MRI）、超音波、鏡檢及X光攝影等檢驗影像上傳件數，均較1月開始建置時明顯增加，總件數計自今年1月52萬6千上件，累計到8月已達938萬9千多件。

李伯璋強調，檢查影像等作業環境及資料都建置好了之後，大家要去調閱才能真正發揮這個分享平台的效果，根據健保署統計，未調閱重複檢查率達30％，有調閱則僅有3％，為提高調閱率，自明年一月起，醫療院所在開檢查單之前，一定要上雲端分享平台調閱，如果沒有調閱就開立檢查單，健保將予以核刪。

另健保署也屢次接到醫界反應，指有些調閱影像品質不佳,因看不清楚必需重做檢查，李伯璋表示，為改善此一問題，健保署會將醫療院所反應檢驗影像品質不佳的案件匯集起來，如果發現某一家特別多，即會要求院方改善設備，若不願配合改善，則該項檢查費用申請，健保將不予給付。

(中國時報)