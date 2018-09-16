網友籲取消紅燈倒數 交部說不必

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中國時報
／台北報導

台灣紅綠燈行之有年的秒數倒數，國人習以為常，但有網友日前在公共政策網路參與平臺上提案，認為駕駛依賴紅燈倒數而搶先起步，容易發生潛在的意外，且歐洲國家也不鼓勵這樣的做法，建議取消。交通部道安會則認為，紅燈秒數倒數效果利大於弊，且國人普遍能接受，應無改變必要。

署名Andy Jou的網友8月26日提案指出，類似的倒數顯示器，在絕大多數歐洲已開發國家都是不被允許的；美國不採納的原因，則是不希望停在最前方的車輛，隨著秒數歸零立刻起步。

此外，多數已開發國家的號誌燈號長度非固定，自然無法倒數，例如美國、英國、澳洲等國，將號誌改為較先進的適應性控制系統，依交通量調整秒數，所以無法得知號誌何時將轉換；而台灣停留在傳統的定時號誌，顯得沒有效率。

交通部道安會執行祕書謝銘鴻解釋，每個地區交通特性不同，若交通量較少的地方，確實可以透過監測感應，由電腦紀錄大數據，自動調整號誌時間；但碰到交通量大的路段，例如台北市下班時間，車多且號誌之間距離短，會讓監測感應失去原有功能，不如回歸定時號誌管理。

而在Andy Jou提案前5天，另名網友郭翼中，則提案增加綠燈倒數，他稱自己是職業大客車駕駛，在車速40至50公里的情況下，碰到路口變成紅燈，時常反應不及，以致前輪超線而受罰。

謝銘鴻指出，自己10多年前曾參與推動台北市紅燈秒數倒數的工作，計畫起因是為安撫駕駛的焦躁情緒，當時做了很多研究，顯示紅燈秒數倒數利大於弊。他說，許多駕駛看到左右的紅綠燈轉為紅燈，以為自己前方要變成綠燈了，油門一踩衝出去，才發現兩側的秒數還沒走完，造成車禍，紅燈倒數可以避免這種誤判。

(中國時報)

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