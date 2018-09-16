清大廈大合作 培養核工專才

清華兩岸三地低碳綠能營迄今邁入第7屆，課程安排兩岸三地學子前往新竹清華大學，學習原子爐相關課程。（新竹清華大學提供）

友善列印
中國時報
／台北舊金山連線報導
新竹清華大學原子科學院院長李敏今年8月底前往廈大並簽署MOU，拍板廈大能源學院與清大工科系的交換生合作計畫。（李侑珊攝）

大陸近20年致力能源政策轉型，並發展核電，包含廈門大學在內，不少大陸大學開設相關院系，但辦學規模不足，缺乏專業師資，廈大能源學院近期與新竹清華大學工程與系統科學系簽署MOU，明年2月廈大將首派交換生來台，這也是兩岸大學首度針對核工專業簽訂合作意向書，將成為台校助陸培育核工人才起點。

廈大與清大在2010年4月便簽訂校級MOU，自此便展開兩校學生交換計畫及運行雙聯學位。新竹清大原子科學院院長李敏表示，廈大在10年前成立能源學院時，便與清大工科系接觸，期間經由一名在廈大任教的清大工科系博士生接洽，透過校際與校友的串聯，廈大希望新竹清大工科系能協助。

陸師資不足 向清大取經

歷經約兩年的洽談，李敏今年8月底前往廈大並簽署MOU，拍板廈大能源學院與清大工科系的交換生合作計畫。9月新學期開學後，廈大也將在校內推廣這項消息，鼓勵校內學生到新竹清大交換，首批來自廈大的交換生，最快將在明年2月來台，盼這批陸生完成交換課程後，能留在台攻讀碩博士班。

配合政策 發展能源轉型

新竹清大原科中心主任葉宗洸說，大陸積極拓展核能教育，實為緊扣近20年推動核能政策。葉宗洸表示，這20年間，大陸開設核工系所的大學，從傳統的「老四所」，即北京清華大學、西安交通大學、上海交通大學及哈爾濱工程大學，增加到現階段20校左右，但育才速度緩不濟急。

在核能教學上，葉宗洸說，陸校不只面臨師資不足問題，核工科系教師多從物理系借調，並非畢業於核工專業，再加上大陸缺乏核工與能源建設基礎，陸師大多只能開設基礎核工課程，理論能力雖強，但實務經驗較不足。

葉宗洸進一步指出，我國花費逾50年培育核工人才，新竹清大是國內唯一從事原能教育的大學，師資多自美國深造返台任教，不只在基礎核工、工程實務教學及研究上，較大陸更深、更廣，再加上兩岸語言相通，因此陸校找上新竹清大幫忙，以助其培養人才，並發展核工教育。

(中國時報)

檢測報告近日出爐 中油負責善後 退休官警涉貪 800萬交保創紀錄

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。