退休官警涉貪 800萬交保創紀錄

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中國時報
／綜合報導

高雄警方屢傳收賄包庇賭博電玩，被控收賄千萬，包庇電玩的高雄巿警察局督察室退休督察員蔡景德，檢方去年底起訴移審高雄地院仍羈押，直到本月13日合議庭裁定800萬元交保，他1天內籌到錢、隔天辦保獲釋，寫下高巿官警涉貪交保金額最高紀錄。

另前高雄市警局保安大隊小隊長王宏文，2012年任職林園分局行政組巡佐時，收受6家賭博電玩業者160萬元賄款，被判刑18年6月確定移送懲戒，公懲會認為王身為執法警務人員，違背職務受賄，除觸犯刑罰法律，也有違公務員應清廉的本分，判決王撤職並停止任用4年。

檢方起訴指出，蔡景德2012年6月起任職高市警局督察室維新小組至隔年10月底，按月收受大樹、鳳山、橋頭、阿蓮、岡山、仁武、鳥松、大寮、前鎮、林園、彌陀等27間賭博電玩業者賄賂16次、共1008萬元，案經起訴移審雄院被裁定收押。

蔡員審理中仍否認犯行，強調家道殷實，不用花到薪水就可維持家計、滿足需要，甚至還能投資，羈押期間，他提出患有攝護腺等疾病聲請交保，合議庭依醫師評估認為病況穩定，但審酌全案已辯結，本月13日裁定9月21日前如能拿出800萬，就可具保停押，否則延押2月，蔡員14日即完成交保。

蔡員曾涉包庇色情被起訴，獲無罪後退休，又因本件貪汙案又被起訴。同案被告有前小港分局交通組長齊德清、仁武分局巡官林霙璋；林13日被裁定21日前可以150萬元交保，否則延押，但至15日仍在押。

(中國時報)

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