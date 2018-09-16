陸31項惠台政策 向核能人才招手

2018年09月16日 04:10 中國時報 李侑珊 ／台北舊金山連線報導 ／台北舊金山連線報導

廈門大學能源學院與新竹清大工科系近期簽署MOU，盼清大協助培育人才，在此之前，大陸國台辦釋出惠台31項政策，也向台灣核能人才招手，將對台開放民用核設施人員資格考試，清大工科系教授葉宗洸嘆言，政府堅持廢核，只會加劇核工及能源人才快速流失。

清大在校慶系列叢書「原子能與清華」中指出，大陸預計在2020年投入1.3萬名核能技術專才，但大陸育才速度緩不濟急，目前僅年均千名核工科系畢業生投入核電產業。葉宗洸指出，光是一個福建，就有8部核電機組在運轉，可見大陸對核能人才需求的殷切程度。

葉宗洸也提到，大陸透過惠台31項政策向台灣核能人才招手後，隨後又再針對核工領域發布補充條款，即希望能找到擁有輻射防護、反應器運轉的專才，陸方深知台灣在這方面的專才不在少數，因此希望透過政策推出，吸引人才西進。

「此時，民進黨政府堅持廢核，政府把自己做小了！」葉宗洸說，政府對於核能人才的理解，只把目標放在核能發電的領域上，忘了核電廠除役需投入25至30年的期程，這個階段也需要大量核能人才投入。清大核子工程系迄今已花了50多年從事核能人才培育，「好不容易建立的基礎，卻因為政府想要廢核，打壓我們推展核工人才培育」。

(中國時報)