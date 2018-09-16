新聞透視－民進黨死守反核 自廢核能教育武功

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中國時報

民進黨政府高喊「非核家園」口號，頑固鎮守廢核神主牌，眼中只有選舉，在堅守意識形態的反核作為下，不只直接忽視缺電的問題，執行一個錯誤與失衡的能源政策，也將拖垮我國發展逾半世紀的核能教育。

清華大學在台灣復校後，1964年成立核工系招收大學部新生，作為全國唯一一所擁有核電相關科系的國立頂大，協助台灣培育核能人才迄今逾50年，在過去台灣經濟騰飛發展階段，興建核電廠，能源政策緊扣社會的經濟發展，清大核工系一度曾是高中升大學理組學生的第一志願。

然而，隨著台灣政治環境的轉變，民進黨政府將台獨與廢核當作兩大神主牌，開始將核能發電、核能電廠妖魔化，高舉「非核家園」的旗幟，導致清大核工相關系所招生也受到影響，許多校友面對民進黨政府頑固廢核的政治立場，看不到就業前景，只好忍痛赴海外深造，甚至在海外工作。

為了解決這些繁重複雜的政治問題，也期盼能為清大核能相關系所持續連結更多資源，清大工科系教授幾經奔走、遊說，穿梭在不同的場合為核能發聲，並開始推動「以核養綠」公投，以期解決我國能源政策、核能人才培育等問題。

民進黨政府卻充耳不聞這群核工學者們的建議與努力，眼中只有不斷炒作意識形態，在民進黨政府堅持廢核的同時，大陸卻在近20年推展能源轉型，並積極發展核能教育，廈門大學更直接派交換生來新竹清大取經；大陸方面更歡迎台灣核能人才赴陸考執照，只為選舉經營的能源政策，不只傷害經濟，也將導致人才大量流失。

(中國時報)

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