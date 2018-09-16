稱防自殺少烤肉 諶立中挨批

不少民眾喜愛烤肉過中秋，衛福部心口司司長諶立中，改掉烤肉習慣防治自殺的言論，意外引發熱議。（本報資料照）

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中國時報
林周義／台北報導

中秋將至，各大賣場已開始賣烤肉用品，衛福部心理及口腔健康司司長諶立中，日前出席自殺防治活動，接受媒體訪問時說，「木炭一買就是一大包，烤肉完剩下一堆，有些人會拿去自殺，建議改掉烤肉的習慣」，此言一出，意外引發網友熱議「車禍死亡多，建議改掉出門的習慣」。

諶立中表示，台灣一年因燒炭身亡人數就有1000人，致命性的自殺物品，在各國都會受到管制。另外，每年都會有幾波自殺風潮，最普及的季節為春天和秋天；秋天又與中秋佳節碰在一起，面對陳列在架子上的木炭，有意願尋短的人想自殺就更容易。

諶立中強調，不是不准烤肉，是希望透過改善木炭的售賣方式，讓自殺意識沒那麼堅決的人打道回府。他舉例，今年3月曾發生女乘客為尋短買木炭，被計程車司機發現報警。他建議，增加購買木炭的困難度，不把木炭放在架上售賣，改為櫃檯售賣，「店員若發現消費者神色有異，或光買木炭卻不買肉」，與消費者多講幾句話，就能盡可能防止自殺憾事。

林口長庚醫院自殺防治中心主任張家銘表示，這個方式對衝動型自殺者有效，能減少可能致死方法的易取得性，但對於計畫已久的非衝動型自殺者，沒有太大效力。在自殺防治上，店員也能擔任守門人，降低立刻取得自殺工具（木炭）的機會。

網友說，想自殺的人還是會找到自殺的方法，但諶立中認為，對於自殺意識不那麼堅決的人，付出多一點關懷，也許就能救回一命。

(中國時報)

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