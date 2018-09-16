江振誠 催生農產3D平台

2018年09月16日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

名廚江振誠端出養樂多口味的鳳梨，建議設立全台3D農產品平台，讓更多台灣食材被發現。（謝錦芳攝）

不同地理位置生產的蔬果，有不同風味，你吃得出來嗎？吃過養樂多口味的鳳梨嗎？走遍全台探尋高品質食材的國際名廚江振誠指出，買在地、吃在地，才能吃出食材風土原味，並有助改善產銷失衡，建議政府設立全台農產品3D網路平台，利用立體座標幫助大家發掘好食材，也能幫助小農行銷台灣、甚至國際。

養樂多鳳梨 食客驚豔

今年獲「亞洲50最佳餐廳」頒發終身成就獎的米其林名廚江振誠，6月返台，目前住在宜蘭，門前可遠眺一片綠油油的稻田。他日前以新鮮鳳梨切丁，讓朋友們品嘗養樂多口味的鳳梨，令眾人驚豔；他強調，這是鳳梨原味，沒加任何調味，也沒有加養樂多，這是非常特殊的台灣鳳梨。

「台灣有許多令人驕傲的食材，有待進一步挖掘。」目前旗下有7家高檔餐廳的江振誠說，在選擇食材時，新鮮、健康、有機且高品質，是最基本條件。由於餐廳集合起來對高品質食材的需求相當大，目前選擇幾家小農合作。「許多顧客願意花高一點價錢，吃到高品質的好食材。」

江振誠說，「與其大費周章自日本或其他國家進口昂貴食材，不如就近在當地發掘台灣本土風味的食材。可惜，我連宜蘭附近有什麼好食材都不知道。」養樂多鳳梨是同仁利用休假時走訪台灣各地小農發掘的，許多人品嘗之後，大為讚嘆，還以為添加養樂多，其實這是原味。

另外，他在宜蘭發現小農自家釀製的豆腐乳，好吃極了，令人回味無窮。他靈機一動，馬上想到，這麼好吃的豆腐乳可以做蛋糕、冰淇淋等很多創意口味的點心。很遺憾，小農在地小規模銷售，外地人很難找到這樣的好食材。

高低海拔 種出不同風味

「台灣有許多令人驚豔的食材，可能就在你家附近，你卻不知道。」江振誠建議政府或相關單位，可以建立3D座標的全台農產品平台，各地小農把自家農產品履歷表等資料po上網，同時以座標顯示位置，一方面幫助小農行銷，一方面幫助餐廳廚師發掘新食材，同時確保所有食材經過安全品質檢驗，為民眾把關。這個3D農產品網路平台讓價格產銷資訊透明化，有助於改善產銷失衡。

農產入菜 行銷全世界

「好食材可以為台灣說故事。」 江振誠說，台灣的北、中、南各地生態不同，高低海拔土壤，種出來的農產品有不同風味，食材的地域性很重要。

此外，農產品創意行銷，可以建立國家形象與知名度。江振誠曾經連經連續3年受日本農林水產省邀請為東北地區的農產品設計創意料理食譜，利用當地的米、蘋果、海鮮等設計食譜。日本為何聘請外國人來設計創意食譜？他認為，「這是相信專業的作法。」同樣地，台灣要促銷特色水果或農產品，也可以聘請國際名廚或其他有專業者來設計創意料理，以專業的視角把台灣農產品的好滋味行銷全世界。

(中國時報)