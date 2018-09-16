台糖打造農業循環有機專區

2018年09月16日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

美國總統川普上任以來，到處點火掀起貿易戰，台灣糧食自給率僅3成，面臨相當大的風險。為提升台灣的糧食自給率，台糖總經理管道一指出，目前規畫將雲林馬光農場結合旁邊的畜殖場約250公頃，相當於9個大安森林公園的區域，打造為全台最大農業循環有機專區，主要種植有機雜糧、蔬菜等。

在各大國營事業中，台糖為發展新農業與循環經濟的尖兵，目前積極推動轉型，發展循環農業。管道一指出，馬光農場旁邊剛好有畜殖場，豬隻排泄物經過發酵處理後，可做為有機專區的肥料，是落實循環農業的最佳場所。他要求同仁在設計之初，就先做好灌排系統規畫，可以節省許多成本。

管道一舉例說，豬隻排泄物用於沼氣發電，殘餘沼渣、沼液經過發酵10天後，可做為有機專區肥料；沼氣發酵產生的CO2還可連接溫室，促進光合作用，提升農作物生長率，達成循環農業。此外，將來農作物收成後，生產各項加工品，經過發酵後的殘渣，也可以做為培養有機土壤的肥料。在馬光農場裡，可以落實多種循環經濟模式，是一個實驗型農場。

目前馬光農場正在進行第一期大地工程，未來主要種胡麻、小麥、大豆及黑頭等旱作作物，預估明年1月完工；第二期工程將打造露天栽培區，以及短期葉菜類作用溫室栽培區，預定民國109年完工。

許多農產品除了食用之外，可以發展全方位生物經濟，將各個部位充分利用。許道一舉例說，甘蔗是台糖最基本的農作物，在製糖過程中，許多環節可以循環再利用，開發甘蔗產業鏈，除了榨汁製糖之外，甘蔗多酚具有抗氧化功能，甘蔗皮可以做其他的開發利用。

近年台糖重點經營蘭花，管道一指出，蘭花除了觀賞之外，葉子可提煉萃取液，具有美白效果，可用於女性保養品。這項加值利用未來發展潛力相當大，未來打算採取策略聯盟的方式開發。

(中國時報)